El anestesista admite que conoció y estuvo en su departamento la modelo que lo denunció por abuso

El médico anestesista Gerardo Billiris, quien quedó preso tras ser acusado de haber golpeado a una joven, reconoció ante su abogado que una modelo publicitaria que lo denunció por abuso sexual estuvo "infinidad de veces" en su departamento del barrio porteño de Palermo porque "salieron seis meses y medio", según reveló hoy el propio defensor. El letrado Ramón Arigós admitió esta situación luego de que la joven contara públicamente anoche detalles del vínculo que mantuvo con el profesional y lo acusara de haber abusado de ella y de suministrarle potentes drogas cuando estaba con una amiga. "Ella se quedó infinidad de veces a dormir en su departamento porque estuvieron saliendo como pareja durante seis meses y medio", comentó el letrado en relación a la acusación de una modelo quien, al ver en televisión el caso de Marí­a Eugenia Belén Torres, de 21 años, quien terminó con la cara desfigurada, y las fotos de Billiris, de 40, denunció en una comisarí­a un hecho ocurrido en 2012. En relación a la denuncia, Arigós afirmó que a la chica "le dijeron que, cuando estaba dormida, Billiris aparentemente habría tenido acceso carnal" hacia ella, pero consideró, en defensa de su cliente, que "estar dormida con una persona durante ocho horas no es un delito". Además, consideró que, en caso de haber existido un abuso sexual, eso "se prueba con testigos, muestras químicas o físicas", que en este caso "no las hay". "Billiris no negó los hechos que plantea ella, porque no declaró", dijo el abogado, quien explicó que "no está en condiciones de escuchar y recordar tanta magnitud de hechos y lugares" debido al síndrome de abstinencia que presenta el anestesista, un "estado propio de las personas que consumen crack de cocaína". El médico debía declarar por esta cusa esta mañana ante el juez de instrucción porteño Rodolfo Cresseri, pero la indagatoria fue suspendida debido a su estado y porque la denuncia efectuada por la modelo es muy extensa y debe analizarla con profundidad. "La denuncia es tan compleja y larga que cuando le terminé de leer la primera página, me dijo 'volvémela a leer, porque hay cosas que no me acuerdo'", contó el abogado. En ese sentido, Arigós explicó que se decidió "de común acuerdo” con el juzgado suspender la audiencia hasta el miércoles próximo para que Billiris tome conocimiento de la denuncia y le pueda brindar a su defensor su versión de los hechos. "El miércoles va a venir más tranquilo a dar una explicación certera, consciente y más relajada de lo que sabe para desechar los dichos de esta chica", adelantó. En una nota concedida anoche a Canal 13, la joven, cuya identidad se mantiene en reserva y actualmente tiene 23 años, contó que reconoció a Billiris en TV cuando se difundió su foto a raíz del caso de Belén. Entonces, se presentó a declarar y contó que en 2012 fue varias veces a la casa del médico porque se lo había presentado en un boliche donde ella hacía “presencias” el actor y relacionista público Juan Martín Mercado, de 43 años, detenido el miércoles en esta causa y a quien hoy se le sumaron otras dos denuncias similares. La joven relató que siempre tomaban cocaína, pero que una noche Billiris les ofreció ketamina, algo que nunca habían probado. "Mi compañera accedió y yo me negué, pero mientras él la preparaba en un microondas, me insistía", contó la modelo y aseguró que en un momento su amiga no reaccionaba y ella no podía sacarla del departamento porque el médico no la dejaba. Siempre según el relato de la joven, después el médico le prometió que él y Mercado también se iban a inyectar y que a ella sólo le iba a colocar un mililitro de una jeringa, tras lo cual se despertó desnuda al lado de Billiris con manchas de sangre en la entrepierna y a su alrededor que no eran producto de una aguja. A pesar de que el momento fue confuso, la modelo dijo que pudo darse cuenta de que su compañera y Mercado ya no estaban en el departamento y entonces decidió sacarle fotos al lugar y aportó esas imágenes como prueba ante la Justicia. En coincidencia con lo relatado por Belén, la modelo dijo que el anestesista les ofreció trabajo porque necesitaba una “secretaria” para ayudarlo a organizar papeles y les dijo que podían consumir incluso en horario laboral, lo que coincide con el caso de Belén. También aseguró que sabe que hay muchas más víctimas del anestesista y contó que hasta tienen un grupo en Facebook para que todas se animen a hablar.