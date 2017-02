Visto y oído

Correo I El gobierno diseñó la estrategia con la que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, enfrentará los reclamos de la oposición parlamentaria por el acuerdo del Estado con el Correo Argentino. Tendrá dos líneas. La primera es culpar al kirchnerismo de ser el verdadero responsable de la quita de la deuda que benefició a Franco Macri. Ya Aguad adelantó a los medios que calculan el perjuicio en 3 mil millones de pesos. Cerca del funcionario dicen que los 14 años pasados sin llegar a un acuerdo son una de las causa del soprendente kirchnerismo del padre del presidente. Correo II Pero el argumento más fuerte está en los números. La deuda verificada en 2003, año en el que Néstor Kirchner con la reestatización le sacó de las manos a Franco Macri una actividad a pérdida, era de casi 300 millones de pesos. Los 14 años transcurridos bajo el kirchnerismo sin pagar un peso no generan intereses por la Ley de Quiebras y según el acuerdo ahora la AFIP le aplicará al deudor una tasa del 7%. Dolarizar la deuda no es viable y menos aún la imaginativa propuesta de la fiscal de dolarización más aplicación de tasa activa alta para el período 2003-2033. Ruptura Mañana se trata en Diputados el proyecto de cambio en el régimen de ART con sanción del Senado que el Ejecutivo puso en vigencia mediante un DNU. La norma provocó una ruptura en el bloque de senadores kirchneristas. Como los cuatro que responden a su conducción (Irrazábal, de la Rosa, Páis y Abal Medina) no querían firmar un dictamen rechazando el DNU, Miguel Pichetto consiguió que el Poder Ejecutivo convocara a extraordinarias para sacar esa normativa por ley. La maniobra descolocó a cuatro legisladores cristinistas que terminaron votando un dictamen de rechazo minoritario. Lo que importa Suele afirmarse que lo decisivo para las elecciones de este año será el desempeño de la economía. Pero hay números que no coinciden con esa idea. En la última encuesta de la consultora Analía del Franco sobre la provincia de Buenos Aires en el rubro "los principales problemas del país" bajan la inflación (tercer lugar) y la falta de trabajo (cuarto lugar), mientras suben inseguridad y corrupción. La inseguridad que estaba en marzo pasado en un 28% de respuestas positivas pasó al 48,9% y la corrupción del 11,9% al 33,9%. Un dato que sin duda preocupa a ls intendentes "K".