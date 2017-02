Putin dispuesto a reunirse con Trump en Eslovenia, donde nació Melania

Moscú - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se mostró hoy dispuesto a tener su primer encuentro con su par estadounidense, Donald Trump, en Eslovenia, donde nació Melania, la primera dama norteamericana. Después de reunirse en el Kremlin con su homólogo esloveno Borut Pahor, Putin dijo en rueda de prensa que Eslovenia es un sitio "excelente" para un posible encuentro con Trump. El líder ruso destacó que ese encuentro "no depende solo de nosotros, pero naturalmente estamos listos para ello". Además, agradeció públicamente a Pahor la invitación a visitar la antigua república yugoslava donde nació Melanija Knavs, hoy Melania Trump, el 26 de abril de 1970. Durante la rueda de prensa, Putin aseguró que espera un pleno restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos tanto en el ámbito económico como de seguridad. El presidente ruso dijo que Rusia da la bienvenida a las declaraciones de Trump sobre la necesidad de restablecer los lazos entre Estados Unidos y Rusia, informó la agencia de noticias EFE. Putin destacó que en los últimos cinco años las relaciones ruso-estadounidenses "se han degradado de manera especialmente notable" y, "por supuesto, necesitan ser restauradas en interés tanto del pueblo ruso como del estadounidense". Con todo, matizó que eso no depende sólo de Rusia "sino también de la parte norteamericana, que debe formar de manera definitiva su equipo y decidir en qué ámbitos quiere dialogar" con el Kremlin. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, expresó hoy su confianza en "arrojar luz" sobre un posible encuentro entre Putin y Trump, tras mantener su primera reunión con el nuevo secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, previstas para los próximos días, aunque aun sin fecha. Las relaciones entre ambos países cayeron a su punto más bajo desde la Guerra Fría por la crisis en Ucrania, la guerra en Siria y las acusaciones de un ciberataque ruso a los demócratas durante la campaña electoral estadounidense. En 2001, Eslovenia fue sede del primer encuentro entre Putin y el entonces presidente George W. Bush y eso llevó a un breve descongelamiento de las relaciones entre Moscú y Washington. Al inicio de la presidencia de Barack Obama, en 2008, también hubo un acercamiento leve pero luego llegaron nuevas tensiones. Como parte del esfuerzo de Obama por "reiniciar" las relaciones con Moscú, ambas naciones firmaron en 2010 un pacto estratégico de control de armas. El Tratado Estratégico de Reducción de Armas (conocido como New START), que expira en 2021, podría ser uno de los temas a tratar durante un posible en encuentro entre ambos líderes.