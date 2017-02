Macri viaja a Chile para encabezar con Bachelet el acto de conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Chacabuco

El presidente Mauricio Macri y su par de Chile, Michelle Bachelet, encabezarán el domingo en la ciudad chilena de Colina, la ceremonia central conmemorativa del bicentenario de la Batalla de Chacabuco, primera en la secuencia de los combates que derivaron en la liberación de Chile. Tras la ceremonia, en la que ambos mandatarios se trasladarán a Santiago de Chile para mantener una reunión en el Palacio de la Moneda, según se informó. En ese encuentro, Macri y Bachelet hablarán de renovar el impulso a la relación bilateral, tras los avances relevantes logrados en anteriores reuniones, y además abordarán los detalles del próximo encuentro entre los cancilleres y ministros de comercio de los países miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico, fijado para el mes de abril. El contexto internacional de este encuentro bilateral y de la reunión de cancilleres de ambos bloques económicos marcado por las nuevas políticas comerciales estadounidenses será uno de los principales temas del diálogo bilateral, siguiendo la misma línea de lo acontecido días atrás durante la visita de Macri a Brasil. La ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, consideró esta semana que la renuencia de la nueva administración en Estados Unidos a los acuerdos comerciales multilaterales genera "un espacio y una oportunidad" para Argentina, dado que antes la Unión Europea (UE) daba prioridad a un tratado con los estadounidenses y en la actualidad es probable que se vuelque a negociar con el Mercosur. Si bien Chile no forma parte de esa alianza como miembro pleno, su condición de estado asociado y miembro de la Alianza del Pacifico lo convierten en un interlocutor de importancia en la nueva estrategia del Mercosur. "Hay que desideologizar las relaciones exteriores y ese fue el principio del Gobierno; hubo una concepción antinómica de enfrentamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico pero no debe ser así porque es posible un espacio de convergencia", señaló Malcorra. Se estima además que, en la reunión entre Macri y Bachelet, se traten temas comerciales binacionales ya que, en los últimos 15 años, Chile pasó de ser el tercer socio de Argentina a convertirse en el quinto, como una incidencia del 2,6 por ciento en el comercio exterior. Durante el año pasado las exportaciones hacia Chile totalizaron u$s 2.297 millones, lo que implicó un retroceso de 4% respecto de las ventas de 2015, mientras que las importaciones fueron de u$s 689 millones en 2016, siendo 4 por ciento inferiores a las compras del año anterior. "En la relación bilateral, el comercio se encuentra en un nivel muy deprimido, y el contexto mundial se presenta como una gran oportunidad de mejorar la relación entre ambos países y como una posible puerta de entrada a la Alianza del Pacífico", señaló un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Al acto de conmemoración de la Batalla de Chacabuco asistirán Malcorra y su par de Chile, Heraldo Muñoz; el ministro de Defensa argentino, Julio Martínez, los embajadores de Perú, España y Argentina, y otros diplomáticos; jefes y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de ambos países, así como docentes e invitados especiales. El acto se iniciará con la inauguración de un "centro de interpretación", el que contará con placas y gráficos explicativos sobre la batalla, que fue la primera victoria del Ejército de los Andes sobre el Ejército realista en territorio Chileno, tras la que la ciudad de Santiago quedó en manos de las fuerzas independentistas, comandadas por San Martín. Luego los 70 militares chilenos e igual número de nuestro país que iniciaron el 28 de enero una marcha a pie desde Mendoza hasta territorio chileno, en memoria de las tropas que recorrieron esas tierras en 1817, que fue clave para la independencia de Chile, darán cuenta a sus respectivos Presidentes sobre la travesía. Tras la colocación de ofrendas florales, a cargo de los ministros de Defensa de ambas naciones, los presidentes Bachelet y Macri recordarán la gesta sanmartiniana y podrán énfasis a la integración binacional.