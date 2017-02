Diputados tratará el lunes en comisión la reforma del sistema de ART

La alianza oficialista Cambiemos buscará el próximo lunes en la Cámara de Diputados dar el primer paso para convertir en ley el proyecto de reforma del sistema de riesgos del trabajo cuando en un plenario de comisiones se trate la propuesta que tiene la media sanción del Senado y que se ajusta a lo pretendido por el Ejecutivo. El proyecto que establece un Régimen Complementario a la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo será discutido desde las 17, en el segundo piso del Anexo C del Congreso, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside el peronista disidente Alberto Roberti, y Presupuesto y Hacienda, a cargo del macrista Luciano Laspina. El trámite legislativo se cumplirá luego de que la oposición, encabezada por el kirchnerismo, transmitiera su rechazo al decreto de necesidad y urgencia firmado el pasado 20 de enero por el presidente Mauricio Macri con el cual el Ejecutivo puso en práctica la reforma.



Ante la amenaza de que el DNU no reúna los avales en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que comenzó a tratar el decreto el miércoles y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, el oficialismo cambió su estrategia, aceptó someter la reforma al debate parlamentario, y el gobierno convocó a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Fuentes del oficialismo confirmaron que la intención es tratar la propuesta el próximo miércoles en el recinto, un día antes que se vuelva a reunir la bicameral. Sin embargo, legisladores del oficialismo dejaron trascender que las negociaciones con el massismo y el bloque Justicialista, sus principales socios en el parlamento, aún no arrojaron definiciones. La reforma fue aprobada en el Senado a fines del año pasado con una amplía mayoría gracias a un acuerdo entre el oficialismo y sectores del peronismo, pero ahora es rechazada por la bancada kirchnerista de diputados y los gremios opositores a la central sindical de la calle Azopardo. No obstante, si el oficialismo fracasa en el recinto tendrá la chance de refrendar el DNU del Ejecutivo, que aún sin reunir los avales de la bicameral sólo necesitará contar con la adhesión de una de las dos cámara para rubricarse como ley.