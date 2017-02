La psicología por asalto

Por Luciano Nicolás García

Ensayo Edhasa. 184 páginas

Con la mira puesta en aquellos estudiosos de las ciencias sociales muy informados pero también en lectores no necesariamente especializados, "La psicología por asalto" brinda datos, muchos. Sin embargo, no ahoga porque también ofrece secretos, anécdotas y reflexiones sobre su particular campo de investigación. La propuesta es conocer cómo circularon autores rusos como Leo Vigotski y Iván Pavlov en el campo de la psiquiatría argentina gracias a la influencia del Partido Comunista.

"Hablar de pavlovismo y vigotskianismo conlleva desplazar el foco de los autores originales y destacar el rol de los mediadores, los actores locales que expresan las particularidades de cada escenario en sus lecturas, relecturas, usos y debates de los saberes apropiados", advierte el autor del texto, Luciano Nicolás García, un joven investigador, doctor en Historia por la UBA y licenciado en psicología.

García explica cómo la Unión Soviética produjo una concepción "marxista" de la mente humana que buscó una transformación radical de la psiquiatría. En esa mutación Vigotski y Pavlov jugaron un rol fundamental. Ver cómo los comunistas argentinos introdujeron a esos autores, los utilizaron para promover un "partidismo" dentro de la psiquiatría y se enfrentaron directamente con el psicoanálisis simpre tan hegemónico en nuestro país son los tópicos por los que se desarrolla este completo ensayo que abarca el período entre 1935 y 1991.

Se trata de un texto que combina la historia de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis argentinos con el comunismo local y la imbricación que mantuvieron. Detalles inteligentes y la búsqueda de datos certeros guían todo el texto. García logra su difícil cometido con suma destreza y sin abrumar.