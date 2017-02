Viaje interior en la Toscana

Amor & Gelato Por Jenna Evans Welch

Numeral. 324 páginas Entretenida y fácil de leer, Amor & Gelato relata la historia de Lina, una adolescente de 16 años que se siente obligada a viajar a la Toscana (Italia), luego de habérselo prometido a su madre antes de morir. A pesar de no sentirse para nada cómoda con la idea, viaja con la esperanza de hallar algo que la conecte con su difunta madre, ya que ésta había vivido allí mismo cuando era joven. En la región italiana, Lina, acompañada por Ren, un simpático joven italiano, se sumerge en una búsqueda misteriosa, tratando de descubrir más acerca de lo que realmente sucedió cuando su madre vivió en la península y sobre cómo eso se relaciona con ella. La palabra "amor" en el título es definitivamente la adecuada para describir los hechos que ocurren a lo largo de esta historia ya que Welch no narra únicamente un cómico y típico romance, sino que también trata ciertos temas que hacen referencia al amor en un sentido más amplio: habla del amor familiar tanto como del amor por Italia, factores muy significativos que combinados se convierten en el eje central de toda la trama. Independientemente del argumento, esta historia cuenta también con detalladas descripciones de los lugares que visita la protagonista, proporcionadas gracias a las experiencias de la autora, quien vivió sus años de escuela secundaria en Italia. Jenna Evans Welch, cuyo padre, Richard Paul Evans, también es un escritor reconocido (especialmente por su primer libro, The Christmas Box, que luego fue transformado en una película televisiva), debuta como escritora con Amor & Gelato, historia recomendable para los recién iniciados en la literatura o para quien busca algo fácil de digerir ya que esta novela no está destinada a cambiar la vida del lector, sino simplemente a hacerle pasar un buen rato. Sol Martínez