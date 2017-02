El titular del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, dijo hoy que ve "un verdadero espíritu de unidad" en el peronismo de cara a las próximas elecciones legislativas, y adelantó que "si no hay acuerdo se resolverá a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)". A su vez, el actual diputado nacional y ex gobernador de San Juan -en diálogo con radio Del Plata- reivindicó la conformación de la Comisión de Acción Política "que sigue trabajando y próximamente mantendrá un nuevo encuentro en Santa Teresita". Sobre los próximos comicios, señaló que "cada provincia tendrá su propia estrategia electoral". "Veo en la provincia de Buenos Aires un gran espíritu de unidad, no es un discurso clásico ni mucho menos, hay hechos concretos", señaló en ese sentido. Respecto a la cuestión electoral, Gioja dijo que "si hay acuerdo. mejor y sino, estamos tranquilos, será a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que el ciudadano pueda elegir". Consultado por la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, Gioja se limitó a definir a la ex mandataria como "una referente importante de la política argentina" que "tiene un discurso que está por encima de lo partidario" y a la cual, "por diferentes razones", ciertos sectores "la castigan y son muy duros con ella".