Desde Neuquén, Macri auguró crecimiento los próximos tres años

El presidente Mauricio Macri auguró hoy desde Neuquén que la Argentina crecerá los próximos tres años, y remarcó que "el punto de partida" de su gestión "fue muy duro", ya que la administración anterior dejó "un país quebrado". "Este año, después de más de cinco años de estancamiento, en los que el país no creció y no generó empleo, vamos a crecer y ya hemos comenzado a generar empleo. Después de un primer semestre muy duro, generamos (en 2016) más de 60 mil puestos de trabajo registrados", aseguró el jefe de Estado. Al anunciar obras en el aeropuerto de la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, Macri auguró: "Vamos a crecer en el 18 y en el 19 y vamos a seguir bajando sistemáticamente la inflación, que nos ha dañado tanto, especialmente a los trabajadores".



La presencia de Macri en Neuquén se enmarca en una nueva visita a la región, que incluyó un día de descanso el miércoles, en ocasión de su cumpleaños 58, y un viaje a Viedma, ayer, para el lanzamiento del Proyecto Patagonia (PP), con gobernadores de seis provincias de esa región. "Tuvimos una reunión histórica. Después de más de 20 años, un Presidente de la República se reunió con todos los gobernadores de la Patagonia para juntos, entre todos, pensar, trabajar y desarrollar lo que representa un tercio del territorio argentino y donde viven tres millones de argentinos que tienen también derecho a un mejor futuro", señaló Macri. Tras asegurar que "la Patagonia tiene mucho para aportar", el jefe de Estado mencionó que los puntos a desarrollar a partir del PP incluyen "áreas de riego, proyectos de energía a partir de plantas hidroeléctricas, energía eólica, algo nuevo en lo que la Patagonia tiene un rol protagónico mundial, las posibilidades a partir del gas y la minería, el turismo". "Es un comienzo de un trabajo conjunto, no importa cuál sea nuestra pertenencia política, nos une el futuro del país", enfatizó el Presidente. Acompañado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el mandatario dijo sobre las obras en la terminal que "un aeropuerto simboliza la unión. Es la puerta de entrada a dos ciudades (San Martín y Junín de los Andes), 60 mil personas por año llegan a esta región por este aeropuerto". "Las obras estuvieron postergadas por años, por décadas, y ahora vamos a permitir que el aeropuerto esté abierto las 24 horas. Vamos a construir juntos la infraestructura que nos permita desarrollarnos", instó. Las tareas a realizar incluyen la refacción total de la pista, cabeceras y ampliaciones edilicias.

Las obras, que obligarán a cerrar la estación del 1º de marzo al 16 de abril, habían sido anunciadas en septiembre por el gobernador Gutiérrez y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con una inversión estimada en 200 millones de pesos.