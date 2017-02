El Gobierno asegura que no hay quita en la deuda por el Correo y acusa al kirchnerismo

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reiteró hoy que "no hay ninguna quita" en el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por la deuda del holding por el Correo Argentino y se mostró a favor de buscar "una alternativa" ante las críticas de la oposición porque, aseguró, no está dispuesto a "cajonear el expediente". El funcionario admitió que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino representa "un perjuicio para el Estado", pero enfatizó que "la quita se hizo durante el kirchnerismo", por lo que reclamó que "algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar" lo establecido durante el concurso de acreedores realizado en 2003. "Hay un perjuicio al Estado y ya está hecho, pero la quita se hizo durante el gobierno kirchnerista porque la devaluación del dinero es la verdadera quita. Nosotros hemos tratado de cobrar lo que quedaba", sentenció el funcionario, quien advirtió que la responsabilidad de cobrar la deuda era del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido. Aguad reiteró que "nunca" habló con Mauricio Macri sobre el tema y afirmó que si lo hubiera hecho, el presidente lo "habría echado del despacho" y le "habría dicho 'andá a defender los intereses del Estado'".



El ministro de Comunicaciones afirmó que "no hay ningún perdón de deuda, va a pagar hasta el último peso, pero de un crédito absolutamente devaluado". El funcionario repasó que "en 2003, el kirchnerismo reconoció y verificó una deuda al Estado, en un concurso de acreedores, de 292 millones de pesos", pero "la ley de quiebras prohíbe cargar intereses a futuro" y "la ley de convertibilidad, el artículo 7, prohíbe indexar esas deudas". Al respecto, insistió en que el Gobierno fijó un pago en cuotas a 15 años con 7 por ciento de interés porque "está vigente la prohibición o la negación para actualizar los créditos en un proceso de concursos". "Acá ha habido una acción del gobierno anterior de no cobrar la deuda, por lo que se han perdido más de 3.000 millones de pesos", sentenció Aguad, quien sostuvo que cuando llegó al Ministerio de Comunicación y le dieron cuenta de esta situación, sostuvo que lo primero que dijo fue "lo que hay que hacer es parar esta devaluación del crédito". Aguad destacó que este proceso para llegar al acuerdo -que se selló en junio, pero todavía no está homologado- se hizo "en el marco de un proceso judicial, no en el escritorio o en la mesa de un bar".

Consultado sobre si el argumento del Gobierno transparenta que había un acuerdo entre el kirchnerismo y el empresario y padre del Presidente, Franco Macri, para no pagar la deuda, respondió que "no" sabe "si esta falta de acuerdo era para beneficiarlo o perjudicarlo". El ministro también cuestionó que la fiscal Gabriela Boquín "dice que el deudor está abusando de su derecho, pero la fiscal no dice qué tengo que hacer" y aseguró que la funcionaria judicial "tiene la obligación de decir cuál es la alternativa porque es muy fácil decir que algo está mal". Ante la pregunta sobre si el Gobierno no debería haber citado antes a la oposición para informar este tema, ya que la discusión implicaba al padre del Presidente, respondió: "Este no es un gobierno asambleario, nosotros tenemos responsabilidades y asumimos las responsabilidades". Aguad reiteró que "el Estado ha perdido mucho capital y eso no es justo", pero insistió en culpar al kirchnerismo, por lo que reclamó que "algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar la deuda", que "estaba en el ministerio de de Vido". "Es terrible que se haya favorecido al deudor de esta manera sin que el Estado asuma su responsabilidad. El Estado ha perdido cerca de 3 mil millones de pesos por el paso del tiempo", cuestionó. El dictamen de la fiscal Gabriela Boquín es que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033 (año hasta el que se extiende el pago negociado). "Yo asumí la responsabilidad porque me lo manda la ley y porque además yo puedo incumplir con los deberes de funcionario público si no defiendo el patrimonio del estado. Esto se estaba licuando y yo lo que dije fue 'paremos con esta licuación y arreglemos este juicio'", indicó el dirigente cordobés. No obstante, Aguad precisó que "la Cámara tiene ahora que homologar o no homologar este acuerdo" pero que si no lo hace "se perdió el crédito" y se preguntó: "¿Cómo vamos a cobrar esta deuda?". "Si seguimos demorando, esta deuda no existe más", evaluó el ministro porque "en este caso, las leyes favorecen al deudor".