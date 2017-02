Controlan un incendio en la reserva natural de Punta Lara

El incendio que se desató en la Reserva Natural Punta Lara, en una zona de difícil acceso, con bañados y pajonales en la provincia de Buenos Aires, fue controlado hoy al mediodía pero continúan trabajando bomberos y dos helicópteros hidrantes para extinguirlo, aunque las llamas no afectaron el área de mayor biodiversidad que posee ese ecosistema de 6.000 hectáreas. "El incendio está controlado gracias a un trabajo coordinado de todos los organismos", afirmó el director de Areas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Martínez, quien indicó que continúan trabajando en el lugar "aproximadamente unas 60 personas". Dos helicópteros con helibalde del Sistema Nacional de Manejo de Fuego y siete dotaciones de bomberos trabajaron desde la mañana para apagar el importante foco ígneo que llegó a abarcar unos 700 metros, en una zona de difícil acceso, lo que dificultó el ingreso del personal de bomberos, que utilizó gomones para llegar al lugar a través del Canal del Arroyo Pereyra. El helibalde es un enorme saco lleno de agua que cuelga del helicóptero y descarga su contenido sobre el foco del incendio. El foco ígneo se desató a metros del Arroyo Pereyra en el partido de Berazategui, lo que obligó a los bomberos a ingresar a pie y con botes para combatir a "lonjazos" las llamas, contó el funcionario provincial. Dotaciones de bomberos de las localidades de Hudson, Ensenada y La Plata trabajaron desde ayer hasta las cinco de la mañana de hoy, y retomaron la tarea alrededor de las 8, con acciones coordinadas por Defensa Civil local. Más temprano, Martínez había explicado que el fuego "camina en dirección al sudeste, por lo que se va a encontrar con dos canales, y eso va a cortar el avance. Ahí van a entrar varias dotaciones de bomberos para sofocarlo". El comandante mayor de Bomberos de Ensenada, Leonardo Curciarello, confirmó que el siniestro se inició ayer sobre el lado derecho de la Autopista en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura del Camino Negro, y manifestó que "el foco ígneo abarcó una superficie de unos 700 metros aproximadamente". Desde ayer a la noche el humo originado por la quema de estos pajonales llegó a la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy, a pesar de la humareda, el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata era normal. El guardaparque de la reserva de Punta Lara, Marcelo Sánchez, dijo que "la reserva tiene aproximadamente unas 6.000 hectáreas, con diversos ambientes, zonas de pajonal, pastizales y bañados". Sánchez contó que el camino desde Villa Elisa hacia Boca Cerrada "está totalmente intransitable, lo que dificulta la tarea de los guardaparques", que habitualmente se movilizaban en una camioneta "pero debieron hacerlo a pie para llegar al corazón del incendio. El resto pudo ingresar a la zona a través del Canal del Arroyo Pereyra, con gomones", aseveró. Martínez aseguró que el incendio no afectó la zona de mayor biodiversidad de la reserva Punta Lara, que corresponde a la denominada "selva en galería", un ecosistema donde confluyen la flora autóctona con la originada por las semillas que llegan a través del río desde la zona mesopotámica. "El incendio se limitó a la zona de pastizales y pajonales, no afectó en absoluto a la selva marginal o selva en galería, que es el sector de mayor riqueza en biodiversidad de la reserva", explicó el funcionario, quién contó que "la selva tiene características subtropicales, con flora autóctona y no nativa que proviene de la Mesopotamia y llega a través del río".