La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, aseguró hoy que "se ha hecho mucho" para combatir los casos de presunta corrupción del kirchnerismo, luego de que la diputada del GEN Margarita Stolbizer pusiera en duda el "espíritu" del Gobierno en ese sentido, en tanto anticipó "mucho movimiento judicial este año". "No es que no se ha hecho nada, se ha hecho y mucho", señaló Alonso y agregó: "Quizás lo que no pasa, porque no tenemos tiempo y no queremos, es andar por los canales de televisión haciendo programas y programas de denuncia, porque estamos trabajando en la construcción de estándares nuevos de ética". Tras las críticas de ayer de Stolbizer, la funcionaria consignó que la OA presentó en 2016 "más de 57 denuncias penales", además de que ha "colaborado y aportado información en causas judiciales preexistentes, innumerables".



"Estamos participando en 11 nuevas querellas; de muchas, ya hay pedido de elevación a juicio", agregó, en diálogo con radio Mitre. Al respecto, enumeró actuaciones de la OA en "la segunda parte de la tragedia de Once, que tiene que ver con la responsabilidad" del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido, y la "elevación a juicio del caso Ciccone". "Recientemente, hemos pedido elevar a juicio la causa de 'La ruta del dinero K', que involucra a (Lázaro) Báez, y donde la OA ha pedido y va a seguir pidiendo que se investigue el origen del dinero que recibió Austral Construcciones, que sabemos que es de la obra pública", añadió. Además, agregó: "Estamos participando de la causa Hotesur y los enriquecimientos ilícitos de (Ricardo) Echegaray, (Ricardo) Jaime, (César) Milani y José López, y en la causa Cunita". Sobre la actuación de la Justicia, identificó un "problema que estamos tratando de atacar con reformas institucionales, y también pidiendo que las instrucciones sean rápidas, eficientes y que se eleven a juicio las causas". "Creemos que va a haber mucho movimiento judicial este año", dijo y añadió: "Estamos activando fuertemente en muchas de las querellas, y seguramente va a haber nuevas denuncias judiciales vinculadas a la gestión anterior". No obstante, pidió también "poner el ojo para que las causas no se duerman, incluso las que tienen involucrados a funcionarios de la actual gestión, porque es importante que la Justicia acelere sus procesos y dé respuesta a la sociedad".