Otorgaron la libertad asistida al ex boxeador La Hiena Barrios

Mar del Plata - El ex boxeador Rodrigo "La Hiena" Barrios, condenado a tres años y siete meses de prisión por el homicidio culposo de la joven embarazada Yamila González, cometido en enero de 2010 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, recuperó hoy la libertad de manera asistida tras pasar 829 días preso, informaron fuentes judiciales. La medida fue dispuesta esta tarde por el juez de Ejecución 3 marplatense, Juan Galarreta, quien benefició a Barrios, de 42 años, con la "libertad asistida", que consta del egreso anticipado de prisión seis meses antes del agotamiento de la pena temporal para condenados primarios. Según las fuentes, el ex boxeador estaba alojado en la Unidad Penal 26 de Olmos y ayer fue trasladado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hasta Mar del Plata para la audiencia que esta mañana se llevó a cabo ante el juez Galarreta. Tras el fallo del magistrado, Barrios fue conducido a la Unidad 44 de Batán, desde donde quedó en condiciones de recuperar la libertad aunque deberá cumplir con una serie de reglas de conductas establecidas por Galarreta, entre otras, presentarse en en un determinado plazo ante el Patronato de Liberados. Barrios estaba detenido desde el 25 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Mar del Plata ordenó su captura luego de que el Tribunal de Casación Bonaerense le impuso una pena de tres años y siete meses de prisión por el "homicidio culposo" de Yamilia (20). En aquella oportunidad, Casación confirmó la responsabilidad de Barrios pero le redujo la condena a cuatro años que le había fijado en 2012 el TOC 3 al cabo de un juicio oral. Tras ese fallo de primera instancia, "La Hiena" pasó 22 días preso en las cárceles de Batán y Campana hasta fue excarcelado bajo una fianza de 200.000 pesos. El hecho por el que fue condenado Barrios Barrios, ocurrió el 24 de enero de 2010, en la esquina de la avenida Independencia y la calle Ayacucho, de Mar del Plata, cuando "La Hiena" conducía una camioneta BMW X5 y embistió la parte trasera de un Fiat 147. Este último auto, que había aminorado la velocidad para detenerse a raíz de la luz roja del semáforo, se desplazó y atropelló a cuatro peatones, entre ellos a Yamila, quien murió horas más tarde. Luego del accidente, Barrios escapó y colisionó con una camioneta Ford F100 en el denominado "camino viejo" a Miramar, y tras descender y observar que no había heridos, siguió su marcha y se entregó a la Policía siete horas más tarde.