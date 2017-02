Los Clementes, mucho más que un equipo de rugby

Todos hemos oído hablar de los valores del deporte: constancia, capacidad de sacrificio, trabajo en equipo, esfuerzo, afrontar retos y demás... Y justamente el rugby los agrupa. No sólo se trata de un deporte sino de un medio de formación de valores y grandes personas, para lograr en definitiva conseguir buenos jugadores en la cancha y en la vida. Tener respeto para ser respetados por sus pares. Simplemente eso, un estilo de vida. Un día de 2012, en Máximo Paz, partido de Cañuelas, el sueño de tres amigos se expandió y contagió a 18 jugadores que formaban un equipo de rugby de veteranos. Pero no todos eran mayores y particularmente ex jugadores. No obstante, el amor y la pasión que transmitían esos muchachos -entrados en años- comenzó a tejer una bella historia. Así nació Clementes Rugby Classic, más conocido como Los Clementes, un equipo que pese a no poseer un espacio físico logró que desde el CEDEM N°1 le cedieran la locación para entrenar todos los martes entrada la noche. Hoy en día, este conjunto participa anualmente del circuito de veteranos de la Asociación de Rugby Veteranos Argentinos, que está compuesto por más o menos 200 equipos de mayores de 35 años y gente que haya dejado de jugar al menos hace dos años. En agosto pasado, parte de su plantel se dio el lujo de viajar a Cardiff, Gales, para participar del Golden Oldies, evento que se realiza a nivel mundial durante una semana a puro rugby, con valiosas experiencias compartidas.“Lamentablemente porque es un deporte amateur y no tenemos mucho apoyo económico, viajamos siete de Los Clementes y nos integramos con otro plantel de Canadá, Brasil y Australia, para poder completar los 15”, comentó Sergio París, el capitán del plantel, un rugbier corpulento de 37 años que juega al rugby desde los 14 formado en el CEC Liceo Militar Gral. San Martin. En el plano local, Los Clementes participaron durante 2016 del Seven "Best Buddies", en el Club Cuba, una rica jornada de rugby inclusivo. Allí estuvo presente la perlita del equipo: Javier Linares, un joven de 24 años que padece síndrome de down, que se incorporó al equipo pretoamarelo el año pasado y gracias a su enorme corazón y constancia, ya quedó seleccionado para acompañar a Pumpas XV durante el Mundial de España que se realizará en agosto de este año. Estos “guerreros de la ovalada” no paran. Nada parece detenerlos. Como si fuera poco, el año pasado se reunieron con las autoridades del Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz y acordaron aportar su granito de arena desde las herramientas y valores que por naturaleza transmite su deporte: jugar con los presos. “Misión cumplida. Todo salió bien. El objetivo es tratar de igual a igual a tu semejante, no juzgar sino enseñar que todos podemos colaborar en la formación de una sociedad mejor. Realmente nos llenó de emociones encontradas”, señala Oscar Lopategui, un analista de sistemas y psicólogo de 63 años que integra con “orgullo” el equipo. POR MALVINAS Después de la agenda cargada de 2016, Los Clementes esperan grandes momentos para este año. Arrancan con un fixture de Arvet cargado de partidos y en febrero tienen una gira de pretemporada en la Concordia -Entre Ríos- que compartirán con equipos de la zona. Sin embargo, el mayor objetivo para el primer semestre del año será el viaje a Comodoro Rivadavia en el marco de la conmemoración de los 35 años de la guerra de Malvinas. En este contexto, se organizó para los días 1ª y 2 de abril un emotivo encuentro en la IX Brigada de Comodoro Rivadavia, lugar de donde partían las tropas Aéreas hacia las Islas durante el conflicto bélico. Dentro de las múltiples actividades programadas para este evento denominado "Luis Ferreira Veliz" (ex combatiente y amigo clementino), se encuentran las siguientes: Entonación del Himno Nacional Argentino. Presentación de Juan Carlos Pallarols, distinguido orfebre argentino que presentará su Muestra "Dos Rosas por la Paz" realizada con balas encontradas en el campo de batalla. Se jugarán partidos en modalidad XV, donde participarán ex combatientes y jugadores de distintos equipos nacionales e internacionales, entre ellos varios ex Pumas. Para estos partidos se diseñaron dos camisetas alusivas al evento, con la artística del Sr Carlos Regazzoni, y el Sr Juan Carlos Pallarols, que serán entregadas a los presentes. Y durante los partidos habrá puestos de hidratación y frutas para los jugadores. También se entregarán presentes y habrá agradecimientos especiales. Al respecto, el capitán Sergio París adelanta: “Como no podría ser de otra manera, terminaremos el evento compartiendo un tercer tiempo con nuestros pares y amigos. Se estima la presencia de entre 150 a 200 personas, por lo tanto se está terminando con los permisos para poder viajar por la Aerolínea de Bandera”. Numerosos medios ya se comprometieron a realizar la cobertura de ese emotivo evento. En TV: ESPN Scrum, Hablemos de Rugby. En radio: 22 Yardas, FM Latina y varias emisoras zonales. En Gráfica: Diario Olé, Noticias N3F, Diario El Argentino y La Rotativa Digital. Y en las Redes Sociales de Los Clementes. Todos los jugadores coinciden en remarcar que el objetivo prioritario de siempre es pasarla bien y divertirse. “Lo competitivo queda de lado. Buscamos ponderar los valores del deporte, en especial la integración. Justamente lo que tiene el rugby es que puede jugarlo desde el más flaquito hasta el más gordo, desde el más bajo hasta el más alto. No hacemos diferencias”, explican. Quedó clarísimo. Juegan con el alma y el corazón. El valor del compañerismo, la solidaridad, la amistad y la camaradería parece ser su mayor emblema.