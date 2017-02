Macri abordó en Viedma con gobernadores del sur el Proyecto Patagonia

Viedma - El presidente Mauricio Macri encabezó esta mañana, en Viedma, Río Negro, una reunión con seis gobernadores de las provincias del sur y funcionarios nacionales para analizar el Proyecto Patagonia, que apunta a que "la región desarrolle estrategias para aprovechar mejor sus recursos", en una jornada donde hubo incidentes. Tal como ocurrió el año pasado en Mar del Plata y en la localidad neuquina de Villa Traful, la visita de Macri desató protestas, que esta vez terminaron con la detención del titular del gremio estatal ATE de Río Negro, Rodolfo Aguiar. El encuentro de trabajo se llevó a cabo en la Residencia de los Gobernadores, donde los funcionarios fueron recibidos por el mandatario anfitrión, Alberto Weretilneck.



Allí, además de Macri y el gobernador rionegrino, estuvieron los jefes de las provincias de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Chubut, Mario Das Neves; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y de La Pampa, Carlos Verna, junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y su segundo en ese organismo, Mario Quintana. La iniciativa es un plan de desarrollo productivo e infraestructura similar al Plan Belgrano que abarca a las provincias del Norte. En cuanto a los incidentes, la prensa local informó que Aguiar intentó saltar las vallas de contención que habían sido colocadas en una plaza céntrica. Manifestantes de ATE que rechazan ese programa y reclaman contra el "ajuste", primero protestaron en la periferia del aeropuerto local, y luego se trasladaron a la Plaza San Martín, donde se produjeron algunas corridas y forcejeos con la policía cuando un grupo no lograba unirse al resto de la concentración, lo que terminó con la detención de Aguiar. En un comunicado difundido ayer, Presidencia informó que "el Proyecto Patagonia apunta a que la Nación y las provincias converjan en objetivos y lleven a cabo programas para la resolución de las problemáticas más urgentes, como la creación de empleo y mejoras en las infraestructuras y la conectividad". "Las seis provincias incluidas en la iniciativa comparten geografías parecidas, identidad, oportunidades y desafíos similares. La Patagonia posee enormes potencialidades para el desarrollo sostenibles de las energías convencionales y eólica, ganadería, agricultura, pesca y turismo", añadió. Según explicaron fuentes del Gobierno, "el espíritu del Proyecto Patagonia se basa en invitar a todos los actores que son parte de la región a generar una reflexión sobre el futuro". Aseguraron que "la idea no es imponer un modelo, ni un proyecto sino ir armándolo entre todos de manera participativa, pensando a largo plazo, y que este no dependa de un presidente, un gobernador o un partido político, sino que sea realmente pensando en el futuro de todos los que viven en la Patagonia".