La diputada del GEN Margarita Stolbizer advirtió hoy que el Gobierno "no tiene un espíritu muy claro de combate a la corrupción" del kirchnerismo, al apuntar que "a una persona con comportamientos éticos no le puede dar lo mismo" que la ex presidenta Cristina Fernández "vaya o no presa". "El equipo que está gobernando es el directo beneficiario de la posibilidad de que Cristina siga siendo una alternativa electoral en Argentina", sentenció Stolbizer. La legisladora recordó que "desde aquella primera vez" que la ex mandataria "vino a una indagatoria y terminó montando un escenario con un acto público-político en la puerta de Comodoro Py, sentí siempre que en el Gobierno se regodeaban con eso".



"En la medida que ella se sienta y dice los disparates que dice, espanta de tal manera que todo eso, inmediatamente, es agua para el molino del Gobierno", señaló Stolbizer sobre la ex mandataria. Para la legisladora, el macrismo "no tiene un espíritu muy claro de combate a la corrupción en esos términos. Dicen siempre una frase políticamente correcta pero, a mi juicio, éticamente reprochable: 'Nosotros no nos metemos, que la Justicie actúe'", señaló. "Entonces, con eso, se liberan de hablar y opinar, y siento que a una persona con comportamientos éticos no le puede dar lo mismo que Cristina vaya o no presa", completó. En sus críticas al macrismo, advirtió que "ellos son las personas que más conocen lo que ocurrió dentro del Estado durante todos estos años. Llegaron y se encontraron con una corrupción enquistada" y aplicada además sobre "pequeñeces, cosas inaceptables". Por eso, consideró en declaraciones a radio Mitre que si Fernández de Kirchner "fuera candidata" en las elecciones legislativas de octubre, "sería un daño brutal para la Argentina", en referencia a que implicaría "demostrar que no hemos aprendido nada de lo que nos pasó".