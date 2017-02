El Gobierno anunció un aumento salarial promedio del 6 por ciento para los efectivos de las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional anunció un aumento salarial promedio del 6 por ciento para los efectivos de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de "blanquear" los suplementos no remunerativos en los haberes. Así lo informó anoche el ministro de Defensa, Julio Martínez, durante un acto que se hizo en el edificio "Libertador", de esta capital, ante las cúpulas militares. También, el objetivo es equiparar los sueldos de los militares con los de los integrantes de las fuerzas de seguridad, ya que en los últimos años los policías federales, gendarmes y prefectos han incrementado mucho más sus salarios.



"El anuncio de esta recomposición salarial nos pone feliz, sin duda que siempre uno quiere más. Hubo 12 años de postergación, de persecución y destrato; y una política salarial equivocada", afirmó Martínez respecto a la anterior gestión kirchnerista. Martínez aclaró que "la postergación, la falta de medios y de inversión" en las Fuerzas Armadas "no puede revertirse en un solo mandato". "Juntos iniciamos el camino de la recuperación. Con esta base que estamos dando de promedio del 6 por ciento de neto real, hay un 3 por ciento de blanqueo, lo que llegamos al 67 por ciento y el objetivo es el 85 por ciento (del blanqueo). La idea es hacerlo en la menor de cantidad posible", explicó. El jefe de la cartera castrense añadió: "A último momento hemos conseguido un monto más adicional de unos 500 millones de pesos que lo hemos aplicado para las últimas categorías en los grados de oficiales y suboficiales para que puedan ver mejorado este beneficio". "Debe ser un día de fiesta porque estamos reafirmando el camino iniciado y nos hemos comprometido a recuperar las fuerzas, el salarios, el respeto y el equipamiento. Después de casi 40 años estamos en el camino de la recuperación", recalcó Martínez respecto a las instituciones militares. El año pasado, a los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se les aplicó un aumento salarial similar al que se les otorgó a los empleados estatales, de un 31 por ciento en tres cuotas. En 2012, el entonces gobierno de Cristina Fernández emitió el decreto 1305 para los haberes militares, eliminando un conjunto de suplementos no remunerativos que absorbían la mayor parte de los ingresos, y la fijación de una nueva escala salarial para todas las jerarquías militares. Sin embargo, ese decreto que se presentó como un "blanqueo" en los sueldos no fue tal, por lo cual las presentaciones judiciales y amparos por parte de los uniformados son una constante por irregularidades en sus cobros. Ese decreto no brindó ninguna solución, ya que se seguía cobrando la mitad del sueldo en negro porque se crearon dos suplementos: uno de Responsabilidad de Jerarquía y el otro por Administración del Material. La semana pasada, durante un reportaje en el diario La Nación, Martínez ya había adelantado la idea sobre una mejora salarial en las filas miliares, al declarar: "Se va a avanzar en un blanqueo progresivo, junto con la jerarquización y recomposición salarial. Hay una gran dispersión en los sueldos, no hay dos coroneles que cobren igual". "La remuneración en negro es casi el 50 por ciento. El objetivo es ir achicando la brecha con las fuerzas de seguridad, que creó el kirchnerismo, que en promedio llega al 43 por ciento", indicó Martínez en esa entrevista.