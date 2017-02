Casación ratificó el procesamiento de Cristina y de los otros acusados por la causa dólar futuro

El máximo tribunal penal del país ratificó los procesamientos de la ex presidenta Cristina Fernández y otros ex funcionarios por la causa "Dólar Futuro" y allanó así el camino al juicio oral, pedido formalmente ayer por el fiscal Eduardo Taiano. La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisibles" los recursos de apelación presentados por los procesados Alejandro Vanoli, Miguel Angel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrani. La ex presidenta no había apelado su procesamieto, dictado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio, pero el fallo de Casación también la alcanza a ella en virtud de los recursos presentados por sus consortes de causa.



Los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci dejaron firme la resolución de la Sala Segunda de la Cámara Federal, que había -a su vez- confirmado todos los procesamientos por las operaciones de "dólar futuro". "Los recursos de casación en estudio no habrán de prosperar en la medida en que la resolución recurrida -confirmación de los procesamientos sin prisión preventiva- no supera el límite de impugnabilidad objetiva", puesto que no son equiparables a "sentencia definitiva" ni ponen fin a la causa, explica el fallo. Los impugnantes tampoco han logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, como así tampoco que la decisión recurrida le ocasione al impugnante un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior", añadieron los jueces. En la víspera, el fiscal Taiano pidió la elevación a juicio oral y público de la causa, pero estaba pendiente la resolución de Casación que, en caso de haber admitido las apelaciones, podría haber obstaculizado el pase del expediente a la etapa de debate. El fallo de Casación, en los hechos, deja virtualmente despejado el camino para que el expediente pase rápidamente a un tribunal oral federal, que deberá realizar la instrucción complementaria y convocar a juicio en fecha aún por determinar.