Cristina Fernández comunicó a la Justicia que no irá al exterior

La ex presidenta Cristina Fernández anunció a la Justicia que suspendió su viaje a Croacia, para el que había pedido autorización judicial, porque en la Argentina "las garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas" y se "pretende instalar el control social a través del miedo y la intimidación". La ex jefa de Estado, por intermedio de su abogado defensor Carlos Beraldi, presentó dos escritos en los juzgados de Claudio Bonadio -quien la procesó por la causa de "dólar futuro" y la llamó a indagatoria junto a sus hijos para marzo en la llamada "Los Sauces"-, y en el de Julián Ercolini, que en diciembre último la procesó por asociación ilícita por la concesión de obra pública. La ex jefa de Estado había solicitado permiso en ambos juzgados para tomar vacaciones entre el 14 y el 24 de febrero próximos.



De acuerdo a informaciones periodísticas, la ex jefa de Estado tenía pensado viajar junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchnner a Dubrovnik, una ciudad croata considerada la Perla del Adriático, y luego iría hacia Punta Arenas, en Chile, en lo que trascendió que era una promesa que le había hecho a su suegra, María Ostoic (fallecida en 2013). Sin embargo, el escrito de Beraldi le advirtió a los jueces su cambio de decisión: "Vengo a manifestar que he tomado la decisión de no viajar –pese a tener el derecho a hacerlo- y quedarme en el país". La ex presidenta advirtió se vio forzada a frenar su viaje ante "los gravísimos hechos que son de público y notorio conocimiento, inéditos en el período de la democracia argentina que se iniciara en 1983, los cuales son protagonizados por quienes deberían garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, por las obligaciones funcionales que la misma les impone". "El haber sido presidenta constitucional durante dos mandatos consecutivos, con el honor de ser la mandataria más votada –después de Juan Domingo Perón- y haber presidido el país durante el período de mayores libertades de las que se tenga memoria en democracia hacen que haya tomado esa decisión", sostuvo. Y añadió que "cuando las libertades, derechos y garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas, es necesario actuar con el mayor grado de responsabilidad política y personal". Sostuvo que "aquellos que pretenden instalar el control social a través del miedo y la intimidación puede ser que lo logren por un tiempo". Y añadió: "La historia de la humanidad en general y de los argentinos en particular ha demostrado que el miedo es un arma de doble filo que termina cayendo, inexorablemente, sobre aquellos que la empuñan".