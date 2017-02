Das Neves reclamó que Chubut sea compensada de igual forma que la provincia de Buenos Aires

Rawson - El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió hoy que Chubut fue la jurisdicción más perjudicada por la distribución de los recursos de la coparticipación después de Buenos Aires desde 1988 y exigió que la provincia sea compensada de igual forma que se hizo con el territorio bonaerense. El mandatario, que presentará un informe a Nación en la reunión de gobernadores, amenazó: "No salgo de Casa Rosada si no mejoran la coparticipación". El mandatario provincial presentó hoy en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía, Pablo Oca, un informe de la coparticipación federal que se llevará a debate en la reunión de gobernadores con Nación. Explicó que la presentación buscará mostrar "nuestro reclamo concreto ante el gobierno nacional" y aseguró que además de gráficos y cuadros esto también está "sustentado con argumentos y documentos que serán expresados en una mesa de diálogo a nivel país". "Uno puede darse cuenta claramente de que la coparticipación estuvo signada por la política, porque los mayores valores en este impuesto lo han recibido Formosa con Insfrán, Santiago del Estero con el ex gobernador Juárez y San Luis con los Rodríguez Saa, quedando relegados otros distritos como Chubut y Buenos Aires". Das Neves lamentó además que "cuando uno no tiene la presencia que debe tener en la mesa donde se discuten estas cosas, siempre va a aparecer en los últimos lugares, como le sucede a Chubut, lo cual duele más sabiendo todo lo que hemos producido para aportarle a las arcas de la Nación", recalcó. El gobernador recordó que ya se habló del tema en las reuniones de gobernadores en Buenos Aires y Córdoba. "Somos un gobierno independiente y autónomo, lo que genera que debemos reclamar lo que nos corresponde, como lo estamos haciendo", reforzó Das Neves y fue categórico al manifestar que "Desde Nación van a tener que cambiar la distribución del dinero. Esto está claro. No salgo de Casa Rosada si no mejoran la coparticipación". En tanto, Oca, detalló que "entre los años 73 y 84 rigió un sistema de coparticipación de impuestos nacionales y posteriormente, entre el 85 al 87, hubo regímenes transitorios". En 1988 "se sancionó por dos años un esquema que iba a ser transitorio para que se rediscuta en la Argentina un nuevo régimen de coparticipación de impuestos nacionales que incluso, en la modificación de la Constitución Nacional del año 1994, se le dio carácter constitucional para que haya una norma de coparticipación de impuestos, lo cual no se cumplió y al día de la fecha continua rigiendo, después de 27 años, el mismo régimen". "Al pasar de un régimen al otro las dos únicas provincias más perjudicadas fueron Chubut y Buenos Aires, generando que todo el resto del país se viera beneficiado con lo que distribuyó la Nación", enfatizó. Oca manifestó que el dinero actualizado sería de "1300 millones de pesos adicionales por año en concepto de coparticipación". Chubut percibía antes de ese acuerdo transitorio financiero el 1,9588 por ciento de la masa nacional coparticipable y a partir de la aplicación del nuevo régimen comenzó a percibir desde el 1° de junio de 1988 el 1,5842 por ciento del total de los impuestos coparticipables nacionales.