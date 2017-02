Un incendio causó principios de asfixia a 11 personas en un edificio de Congreso

Once personas, sufrieron hoy principios de asfixia y fueron trasladadas a distintos hospitales porteños a raíz del incendio de un edificio en el barrio porteño de Congreso, mientras que médicos del SAME atendieron en el lugar a otros siete afectados. Tres dotaciones de bomberos lograron extinguir las llamas que comenzaron en uno de los departamentos de un edificio en la intersección de las calles Uriburu y Sarmiento, pero la propagación del humo obligó a la evacuación de todo el inmueble. Entre los once derivados a hospitales hubo dos menores que fueron llevados al Fernández, tres policías al Churruca, y otros seis adultos al Ramos Mejía. “Llegamos cerca de las 14:30, tres minutos después que los bomberos. El operativo incluyó el trabajo de una docena de ambulancias y la unidad de catástrofes”, dijo Alberto Crescenti, director médico del SAME. El incendio comenzó poco después del mediodía por motivos que aún se desconocen en una de las viviendas del tercer piso de un edificio de diez niveles. Según explicó Crescenti, el dueño del departamento incendiado sufrió una herida cortante y debió ser auxiliado por los policías para salir del lugar, mientras que el resto de los afectados fueron oxigenados y se trasladó a algunos de ellos por precaución. Aunque todas las personas que estaban en el edificio fueron evacuados, los bomberos se preparaban para autorizar el reingreso de los inquilinos y propietarios cuyas viviendas no fueron afectadas por el fuego.