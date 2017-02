Renunció Lopérfido a la dirección de programación del Teatro Colón

El director general de Programación y Producción Artística del Teatro Colón, Darío Lopérfido, renunció hoy a su cargo y será reemplazado por Enrique Diemecke, quien hasta ahora se desempeñaba como director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Mediante un comunicado oficial, también se informó que la ex primera bailarina Paloma Herrera fue designada directora del Ballet Estable en reemplazo del también ex bailarín Maximiliano Guerra. "Es un enorme orgullo para mi asumir la responsabilidad de conducir los destinos de programación y la producción artística de un Teatro como el Colón, agradezco esta oportunidad que me brindan y dejaré todo mi esfuerzo para mantener bien alto el prestigio de nuestro Teatro", sostuvo Diemecke.



Lopérfido, según se informó, seguirá sus tareas profesionales en el exterior.