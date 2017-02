La canciller Susana Malcorra admitió hoy que la detención de la dirigente Milagro Sala en Jujuy tiene "impacto" en el "exterior", aunque aseguró que "la Argentina va a salir reforzada" del tema porque "va a demostrar que tiene un sistema que funciona como corresponde". "En primer lugar, lo que se está discutiendo no es el tema de fondo en cuanto al mérito de los casos que hay contra la señora Milagro Sala", señaló la titular del Palacio San Martín. En diálogo con radio Mitre, Malcorra fue consultada por sus dichos del lunes pasada en una entrevista con el diario español El País, al que dijo que el caso de Sala "perjudica", porque "distrae la atención que Argentina está tratando de atraer". "El hecho de que el caso de Milagro Sala salga reiteradamente en nuestras interacciones en el exterior, muestra que hay un impacto. Negar eso es realmente negar la realidad", agregó ahora. Según Malcorra, "el tema en cuestión es la prisión preventiva (de Sala), un tema muy técnico, que podríamos discutir largamente". "Hemos dicho y hemos sostenido que la cuestión está en manos de la justicia federal de la provincia de Jujuy. Ese mecanismo tiene que seguirse, y confiamos en la justicia, pero yo no puedo negar que esta discusión, independientemente de cómo se plantee, está planteada alrededor de la prisión preventiva, y lo que hemos dicho es que la justicia tiene que, lo más rápido posible, resolver esta cuestión desde la justicia", abundó. En ese contexto, la ministra de Relaciones Exteriores destacó que "finalmente, la Corte en Jujuy decidió transferir el tema a la Corte Suprema, ahora la competencia ha pasado al máximo instrumento jurídico de la Argentina, y esto prueba la utilización de todos los recursos disponibles dentro de la vía jurídica y dentro del derecho en la Argentina". "Decir que (el tema) no tiene impacto es una negación que no creo que corresponda hacer, porque fortalece a la Argentina. La Argentina va a salir reforzada, porque va a demostrar que tiene un sistema que funciona como corresponde", conjeturó la canciller. Sala está detenida desde el 16 de enero del año pasado, y enfrenta una serie de procesos judiciales, aunque ya recibió dos condenas. Una penal, de tres años de prisión en suspenso, por daños durante un escrache realizado en 2009 contra dirigentes radicales, entre ellos el ahora gobernador Gerardo Morales, y otra de la Justicia contravencional, que la encontró culpable del acampe piquetero realizado entre diciembre de 2015 y enero de 2016 frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Por esa protesta se le impuso la prohibición de participar en organizaciones durante tres años y tres meses, junto con una multa de 3.780 pesos.