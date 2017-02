La canciller Susana Malcorra admitió hoy estar "preocupada" ante la imputación judicial en su contra por el presunto uso de fondos públicos para su candidatura, fallida, al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas (ONU). Días atrás, el fiscal federal Patricio Evers imputó a la titular del Palacio San Martín por la presunta utilización de más de 1.300.000 pesos de fondos públicos en gastos vinculados a viajes que buscaban impulsar su candidatura. "Si yo dijera que una imputación en la Justica no inquieta, sería irresponsable de mi parte. Yo tengo mucho respeto por la Justicia y cualquier cosa que me involucre en la Justicia con una cosa de este tenor, es preocupante", admitió la ministra de Relaciones Exteriores.



En declaraciones a radio La Red, Malcorra, sin embargo, enfatizó que "lo que más" le "preocupa es un tema de fondo, un tema que hay que pensarlo como argentinos". "El creer o sospechar que una candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, presentada por el Presidente, suscripta por la mayoría de los bloques parlamentarios, que de repente se cuestione si es algo de Estado o es algo personal, es una confusión profunda de las prioridades de la Argentina", fustigó. En ese marco, la canciller señaló que "por supuesto" se dedicará "cuando entendamos los detalles de la imputación, porque no los tengo, a seguirlo en las vías de la Justicia, pero me preocupa el tema de fondo, más allá de mi situación personal". "Me preocupa cómo la Argentina se ve a sí misma en el mundo y el valor de estas representaciones", resumió.