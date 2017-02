El fiscal Marijuan pidió el arresto de Oscar Parrilli

07.02.2017 | Fuentes judiciales indicaron que el fiscal apeló la decisión de procesar sin prisión preventiva a Parrilli por supuestamente no buscar al entonces prófugo narcotraficante Ibar Pérez Corradi, con lo cual espera que la Cámara Federal evalúe, sin plazos, si corresponde detener al ex funcionario.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy la detención del ex jefe kirchnerista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli por encubrimiento agravado, tras presentar una denuncia para investigar si se intentó "apretar" a jueces y fiscales. Fuentes judiciales indicaron que el fiscal apeló la decisión de procesar sin prisión preventiva a Parrilli por supuestamente no buscar al entonces prófugo narcotraficante Ibar Pérez Corradi, con lo cual espera que la Cámara Federal evalúe, sin plazos, si corresponde detener al ex funcionario. Marijuan justificó su apelación en escuchas que indican que la ex presidenta Cristina Fernández habría ordenado "apretar" jueces y fiscales, por lo que se estaría encuadrando la hipótesis de un encubrimiento a la investigación.



En ese contexto, el fiscal presentó ante Lijo un planteo pidiendo extracción de testimonios ante las escuchas telefónicas registradas al teléfono de Parrilli en donde la ex presidenta habría ordenado esos "aprietes". Marijuan aseguró que no tiene elementos para pedir la detención de la ex presidenta, pero justificó el pedido para incluir la prisión preventiva del ex jefe de la AFI. "Yo no voy a entorpecer la acción de la Justicia, y aunque pudiera tampoco tengo el poder para hacerlo", contestó Parrilli esta tarde, en una conferencia de prensa, al enterarse del pedido de Marijuan. "Todo lo que encontró Lijo en mi contra fueron reportajes míos con periodistas", añadió el ex funcionario, quien habló de la "intencionalidad clara" de perjudicar a la ex presidenta y la "emergencia democrática". Tras sostener que la ex mandataria no le ordenó presionar a jueces y fiscales, Parrilli afirmó que el que los está "apretando" es el Poder Ejecutivo, y culpó a una trilogía de "algunos medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y organismos de inteligencia". Será la Sala II de la Cámara Federal la que deba resolver la apelación de Marijuan y, también, la apelación que, se descuenta, presentará la defensa de Parrilli. El lunes Lijo procesó a Parrilli por encubrimiento agravado a raíz de no haber activado la búsqueda del narcotraficante prófugo durante la época de las elecciones de 2015 y fue embargado en sus bienes por la suma de 100 mil pesos. El juez decidió el procesamiento sin prisión preventiva de Parrilli -el primero que recae sobre sus hombros-, por entender que el ex funcionario tuvo conocimiento de que Pérez Corradi estaba en Paraguay y no hizo nada para buscarlo. La causa se abrió por la denuncia de la diputada Graciela Ocaña y apuntaba al ex secretario de Seguridad kirchnerista Sergio Berni, pero Lijo encontró evidencia que complicó a Parrilli y ordenó su indagatoria. Según esa hipótesis, Parrilli designó a dos agentes del organismo que el 13 de noviembre de 2015 confirmaron datos aportados por un testigo de identidad reserva identificando en Paraguay a la pareja de Pérez Corradi y a una persona parecida al prófugo. Pérez Corradi estuvo prófugo acusado como supuesto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez vinculado al tráfico de efedrina, una sustancia usada para la fabricación de droga y además está acusado por el tráfico de ese elemento. Dos fiscales, Juan Bidone, de Mercedes, y Franco Picardi, de la ciudad de Buenos Aires, lo buscaban, y según la causa ordenaron a la AFI dar con el prófugo desde 2012. Pero ese organismo no los notificó de información recibida en agosto de 2015 por parte de un testigo de identidad reservada que daba pistas sobre la ubicación del prófugo en Paraguay. Pérez Corradi fue detenido en junio pasado en la ciudad de Foz de Iguazú y trasladado a la Argentina. Fue procesado por tráfico de efedrina pero le dictaron la falta de mérito por el triple crimen de General Rodríguez, donde mataron a los jóvenes empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.