Armando Pérez deslizó que Mitjans debería dejar el Tribunal de Disciplina de la AFA

07.02.2017 | El presidente del Comité Regularizador de AFA indicó: "Lo triste, lo difícil de digerir, es que alguien que tiene que administrar justicia tenga la actitud que escuché en esta grabación, que tiene valides. Eso sí está mal. Me parece que necesita una explicación mucho más contundente".

El presidente del Comité Regularizador de AFA, Armando Pérez, deslizó que Fernando Mitjans debería dejar el Tribunal de Disciplina de la AFA, tras la filtración de un audio en el que el presidente de Boca, Daniel Angelici, le pide que sea contemplativo con las sanciones de dos jugadores "xeneizes". "Creo que no haría falta que uno le dijera nada", manifestó Pérez al ser consultado en TyC Sports sobre si Mitjans debería o no renunciar a la presidencia del Tribunal tras la conversación con Angelici que difundió el lunes ese mismo canal, y que tuvo lugar en el verano de 2015, antes del repechaje que le ganó a Vélez por un lugar en la Copa Libertadores de ese año. En ese sentido, indicó: "Lo triste, lo difícil de digerir, es que alguien que tiene que administrar justicia tenga la actitud que escuché en esta grabación, que tiene valides. Eso sí está mal. Me parece que necesita una explicación mucho más contundente". "No tengo ninguna sorpresa. Todos los dirigentes, y aunque nunca lo hice me voy a incluir, hemos planteado algunas soluciones para su club. La práctica era hablar con el presidente de AFA y si tenían contactos en distintos lados, hablaban. No digo que esté bien, es una de las cosas que hay que cambiar en AFA", explicó. Además, remarcó: "Puedo aceptar que se revisen hechos, aportando pruebas. Eso fue una práctica para analizar otros puntos de vista y bajar o subir una pena. Lo difícil es acomodar una declaración, me parece que es una exageración de autoridad". Por otro lado, consideró que "cuanto antes" empiece el fútbol "mejor", tras el principio de acuerdo al que arribaron el lunes los dirigentes de Primera División y el Ascenso, y consideró que "lo más importante" es salir del atolladero económico-financiero a través del dinero que ingrese por el futuro nuevo contrato por los derechos audiovisuales. Por último, después de destacar que hoy se terminó de pagar una deuda "heredada" de 100 millones de pesos con AFIP, Pérez reconoció que de haber sabido lo que le esperaba, no hubiera aceptado hacerse cargo de la Comisión Regularizadora. "Si pudiera volver el tiempo atrás, no aceptaría ser el presidente de la comisión con esta condiciones", finalizó.