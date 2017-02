Cristina se volvió a filmar haciendo trámites judiciales y criticó a Bonadio

06.02.2017 | La ex mandataria publicó un video de más de ocho minutos que comienza en la puerta de su casa de Río Gallegos, donde explica que va a un "registro de reincidencia" que queda "a cinco cuadras" de allí para dejar registro de sus huellas dactilares y obtener un "certificado".

La ex presidenta Cristina Fernández difundió hoy por las redes sociales un video que registra el cumplimiento un sencillo trámite judicial en la ciudad de Río Gallegos y una posterior reflexión en la que vuelve a cargar contra el juez federal Claudio Bonadio y el gobierno de Mauricio Macri, al hablar de una "verdadera decadencia democrática". La ex mandataria publicó un video de más de ocho minutos que comienza en la puerta de su casa de Río Gallegos, donde explica que va a un "registro de reincidencia" que queda "a cinco cuadras" de allí para dejar registro de sus huellas dactilares y obtener un "certificado", para cumplir con un trámite judicial en el marco de la causa que lleva adelante el juez Bonadio. La secuencia del video continúa dentro del auto que la traslada las cinco cuadras, la entrada a la oficina, su ubicación en uno de los escritorios donde deja sus huellas, todo relatado en primera persona. "Todo esto es la pesada herencia de nuestro gobierno: esta luminosa oficina que fue inaugurada a fines de 2014", ironiza la ex mandataria, que recordó que cuando fue a los tribunales de Comodoro Py para cumplir con el mismo trámite, "no me las tomaron bien (las huellas), salieron mal, ni siquiera eso hacen bien". En ese contexto, razonó que Bonadio "hizo todo lo que hizo por varias razones", entre ellas la de "lograr la foto de ingreso a tribunales, igual que cuando me hizo ir para notificarme, mientras que otro juez (Julián) Ercolini me notificó acá en mi casa", contrastó. "Es una mezcla de persecución, con objetivos de proscripción, con el objetivo de tapar todo lo que está pasando", advirtió Fernández de Kirchner, que ubicó en esa supuesta estrategia la citación de sus hijos Máximo y Florencia para el 6 de marzo, y ella un día después, para ser publicada la foto "el Día Internacional de la Mujer" en los diarios. Alertó además que "a todo esto de las fotos, han agregado el condimento de las escuchas", en alusión a la reciente difusión de los audios junto al ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, y señaló que "lo de organizar un gobierno para escuchar gente no es nuevo, ya lo hemos visto con Macri en la Ciudad de Buenos Aires, donde armó un sistema para escuchar gente". "Esto que hace Bonadio es una demostración más de cómo quieren ocultar la realidad, una verdadera decadencia democrática", dijo la ex jefa del Estado ya en su casa de Río Gallegos, donde finaliza su video.