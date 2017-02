La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que el Gobierno "está dispuesto a discutir" con las Naciones Unidas una eventual despenalización de la tenencia de drogas, pero aclaró que no hay que analizarlo desde "una perspectiva cool", porque en el país "hay muerte, violencia y mueren chicos" por los estupefacientes. Así se expresó la funcionaria luego de que ayer trascendiera que la ONU le sugirió al Gobierno argentino que modifique la ley de drogas con la intención de que se deje de castigar el consumo personal.

"En nuestro país no es nada más que un consumo social, detrás del negocio hay muertes de chicos, violencia y destrucción de familias, primero hay que arreglar este tema", enfatizó Bullrich.



Durante un reportaje en radio La Red, la titular de la cartera de Seguridad añadió: "El problema es que se vende y se mata por eso, el que mata para mantener el negocio". "Nosotros estamos dispuestos a discutir, pero hay que pensar en todo lo que pasa con la droga, y no solamente desde una perspectiva cool, hay que pensarlo en serio con nuestros problemas sociales", destacó la ministra. La recomendación de la ONU formaría parte del informe especial confeccionado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y buscaría adaptar la norma al fallo Arriola que dictó la Corte Suprema hace más de 7 años. Todos los años, la ONU evalúa la situación del tráfico y consumo en varios países y, en 2016, Argentina estuvo entre los estudiados. Entre las conclusiones de la ONU se hace referencia al fallo Arriola, que en 2009 consideró inconstitucional aplicar una pena a dos jóvenes detenidos en la vía pública con dos cigarrillos de marihuana. Bullrich alertó: "La marihuana ya no es la marihuana desde hace 40 años, es transgénica, es mucho más fuerte. No se trata de la misma manera, hay marihuanas que generan niveles de locura y de incapacidad de saber lo que la persona hace".