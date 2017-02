En La Plata volaron techos y cayeron árboles

Gran cantidad de árboles, postes de servicios públicos, techos y carteles fueron derribados en las últimas horas en la ciudad de La Plata y localidades aledañas por los fuertes vientos que afectaban la región, a causa de lo cual amplios sectores estaban sin energía eléctrica. Las zonas del partido de La Plata más afectadas eran Villa Elisa, Abasto, Melchor Romero, Villa Elvira, El Mondongo y Tolosa, en el partido de La Plata, además de sectores del casco urbano de la capital provincial. Pero también el partido de Berisso, lindante con la capital bonaerense, estaba sufriendo una situación similar y las autoridades informaron que recibieron 150 llamados con pedidos de auxilio por las consecuencias de los fuertes vientos.



Por la caída de árboles, postes y tendidos de servicios públicos amplios sectores quedaron sin energía eléctrica, en algunos casos desde las primeras horas de la madrugada de hoy. En Villa Elvira, en el norte de la capital, se reportó la voladura del techo del club de fomento de la zona, informó el diario Hoy. Muchos vecinos llamaban a los medios de prensa para advertir que había oficinas públicas donde no se estaban atendiendo sus pedidos de ayuda, cuando el viento seguía soplando y volaban chapas, grandes ramas y en muchos casos también árboles y techos enteros. Por ese motivo, había gran cantidad de cables esparcidos por las calles, que significaban un peligro para los transeúntes. Uno de esos reportes también dio cuenta de la explosión en un transformador de energía en 459 y 12 de City Bell, pero hasta esta tarde la empresa prestataria Edelap no había respondido a los llamados. En las plazas de la ciudad de La Plata, como Castelli e Italia había gran cantidad de árboles caídos. En tanto, la Municipalidad de Berisso informó en un parte oficial que Defensa Civil recibió 150 llamados hasta las 15 de hoy con pedidos de ayuda por voladuras de techos, caída de ramas, árboles y carteles, como así también de cortes de cables de distintos servicios. La comuna de ese distrito próximo a la capital provincial pidió a la población evitar salir a la calle y "no manipular elementos a la intemperie que tengan riesgo eléctrico". Además, destacó que "por la influencia del viento, en varias zonas se encuentra interrumpido el servicio eléctrico y de agua potable". Pero garantizó que eran "incesantes" las tareas de Defensa Civil, Bomberos y personal municipal para asistir en la emergencia, bajo la coordinación del intendente Jorge Nedela.