A tres años de la tragedia de Iron Mountain, familiares de las víctimas acusaron a Gómez Centurión

Familiares de las víctimas mortales del incendio y derrumbe en el depósito Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, pidieron hoy "justicia" y advirtieron que "el responsable es Juan José Gómez Centurión y nunca lo citaron porque está apañado por el presidente Mauricio Macri". Los familiares realizaron las denuncias en el marco de un homenaje que compartieron con bomberos de diferentes localidades y vecinos en Azara 1225, a tres años del incendio que destruyó el depósito de documentos de empresas y bancos y provocó el deceso de ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. Las víctimas mortales fueron los bomberos de la Policía Federal Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica y Juan Matías Monticelli, el jefe de Departamento Zona I, Leonardo Arturo Day, los de Vuelta de Rocha Julián Sebastián Campos y Facundo Ambrosi y los efectivos de Defensa Civil José Luis Méndez y Pedro Baricola.



Un familiar de Baricola dijo que "el señor Gómez Centurión era el jefe en ese momento y no está citado para nada por la justicia", en alusión al actual director general de la Aduana, quien en 2014 era director de la Agencia de Control Gubernamental cuando Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires. "Los gritos contra Macri y Rodríguez Larreta fueron porque eran los responsables de lo que pasó, uno por ser jefe de Gobierno y el otro por ser el vicejefe", expresó el hombre en declaraciones a Crónica TV tras el acto. El familiar de Baricola advirtió que "ellos están tapando esto, Gómez Centurión está apañado por Macri", mientras que otro familiar manifestó que va "a esperar que se vayan del gobierno, faltan tres años, pero vamos a esperar y se hará justicia". "El responsable es Gómez Centurión y nunca lo citaron. Tienen altos cargos y amenzan a los padres", dijo una familiar y recordó que la investigación judicial sobre el siniestro demostró que en el depósito de Barracas no funcionaban los aspersores y no había agua en la cisterna. La hermana de Baricola expresó "indignación porque no podemos ir contra semejantes poderosos, la causa se cajonea, se compran testigos, se venden abogados" y afirmó que "los verdaderos responsables siguen en el poder, con altos cargos, siguen premiados". Otro familiar denunció que "muchos seguimos con los teléfonos pinchados, las víctimas pasamos a ser victimarios. Esto nunca va a tener justicia". "Los muertos de Barracas se discriminan, no existen para los medios. Valen como otros muertos. Acá hay corrupción y lavado de dinero, por eso esto no se va a saber nunca", expresó. "El señor Monticelli denunció a Gómez Centurión y la justicia no tomó cartas en el asunto. Gómez Centurión lo amenazó y sigue y lo siguen apañando", denuncíó y preguntó "los fiscales, ¿por qué no nos acompañan en esto?". El homenaje se hizo en el marco del ulular de sirenas, cascos en alto y venia de policías y bomberos que recordaron a las víctimas mortales junto a familiares y vecinos. Jorge Campos, padre de Julián, dijo que las víctimas mortales eran "personas nobles, ellos dieron la vida. Exigo inmediata respuesta a esta falta de respuesta a todos los bomberos". "Honor y gloria para todos nuestros camaradas. Todos somos iguales, todos combatimos el fuego, rescatamos personas, a eso dedicamos la vida", destacó. El padre de Maximiliano Martínez, en tanto, leyó los nombres de los diez fallecidos y pidió que "ojalá esto nunca vuelva a pasar, tenemos que estar todos muy unidos y no dejar que nos pasen por arriba". En el marco de la investigación, la fiscal en lo Criminal 37, Romina Monteleone, pidió el viernes al juez de Instrucción Pablo Ormaechea, la indagatoria de 32 personas, entre ellas funcionarios porteños y de Superintendencia Federal de Bomberos.