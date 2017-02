Suteba pedirá 35 por ciento de aumento en la paritaria

El jefe del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, anticipó que pedirá 35% de aumento salarial en la reunión paritaria que mantendrá mañana con la administración de María Eugenia Vidal y advirtió que "va a haber conflicto" si el gobierno "quiere imponer 18%". El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) insistió con que el gremio "reclama no perder el poder adquisitivo del salario" y destacó que "en la paritaria uno busca mejorar la situación, es lo mínimo". "Pedimos entre 8 y 10% por pérdida de poder adquisitivo del año pasado", expresó el dirigente sobre el reclamo que mañana el gremio realizará en el marco de la reunión prevista con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Baradel sostuvo que "se busca recuperar el poder adquisitivo del año pasado, más una proyección cautelosa para este año, de 25%". "Vamos a plantear el 35%, entre pérdida del poder adquisitivo y proyección de inflación para este año", adelantó en diálogo con radio Mitre. Además, advirtió que "si el gobierno va con una postura inamovible de imponer 18% en cuatro cuotas, es una imposición, no una negociación paritaria". "Nos deja a nosotros en una sola opción, que no es una paritaria, es una imposición. Queremos que actue con razonabilidad y que entablemos una negociación seria", reclamó. Baradel dijo que el inicio de las clases en la provincia "depende de la negociación, de que haya una negociación". "Lo tienen que resolver los docentes, pero va a haber conflicto, sin dudas, porque es bajar salarios y que no hayya paritaria es desconocer una ley", manifestó. En ese sentido, destacó que "la ley está para cumplirla. No queremos que el gobierno disponga por decreto una baja de salarios". Baradel, por otra parte, destacó que "el problema más grave es que no están convocando es a la paritaria nacional, lo que deja a los docentes del país sin piso de referencia y librados a sus suerte en las provincias". "La paritaria nacional es para fijar un piso general y, a las provincias que no pueden pagar, el gobierno debe asistirlas", explicó. En ese sentido, dijo que "los gobernadores ni siquiera pudieron poner un piso el otro día, porque algunas provincias decían que no pueden pagar", manifestó en alusión a la reunión de gobernadores que se hizo el jueves. "Si no hay paritaria nacional, el conflicto es en todo el país", volvió a advertir el dirigente. La gobernadora bonaerense, por su parte, dijo el viernes en Mar del Plata que la provincia "va a hacer la mejor oferta posible y vamos a escuchar también, porque esto es un diálogo y de eso se trata". "Pero la verdad hay que decir que la mayor parte de los trabajadores estatales no docentes de Buenos Aires, aceptaron el acuerdo del 18% porque no es un tope, sino un piso", expresó.