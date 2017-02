El triunviro de la CGT, Carlos Acuña, consideró hoy que en el gobierno de Mauricio Macri se ponen "de lado de los patrones" porque "todo lo que es para los trabajadores lo bombean", en tanto advirtió que en las próximas negociaciones paritarias los sindicatos no van a aceptar techos para la suba salarial sino que van "a discutir en la realidad". "Se firmó un acuerdo antidespidos y no se cumplió. Ahora atacaron un aumento salarial de los bancarios. No cumplen en nada, todo lo que es para los trabajadores lo bombean", fustigó Acuña. El gremialista afirmó que "la gente está enojada porque cada vez trabaja más y la plata le alcanza menos".



Asimismo, apuntó contra el gobierno porque "en vez de exigirles" a los empresarios "que cumplan" con el acuerdo para que no haya despidos "se ponen del lado de los patrones" y puso como ejemplo el caso del acuerdo salarial de los trabajadores bancarios que no fue homologado por el Ministerio de Trabajo. Consultado sobre el tope de 17 por ciento de suba salarial que propicia el gobierno en el caso de las paritarias de los estatales en línea con la meta de inflación oficial prevista para este año, Acuña previno: "Nosotros no le vamos a poner techo, vamos a discutir en la realidad, no en lo que el gobierno diga". "Las paritarias son para que cada sindicato en su sector discuta de acuerdo a las posibilidades que tenga", añadió. Ante la pregunta de cuánto cree que será la inflación de 2017, Acuña admitió que "la verdad es que es incalculable" pero aseguró que "lo que el gobierno habla del 17 por ciento, no va a ser, va a ser mucho más". En cuanto a los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien atribuyó a motivos políticos el paro que impulsa la CGT para la segunda quincena de marzo, Acuña reiteró que el funcionaro es un "alcahuete" y "olfa" y lo acusó que hablar siempre "en contra de los trabajadores". "Si quiere ser alcahuete y olfa de los gobiernos de turno que lo sea pero que no mienta ni diga cosas en contra de los trabajadores. Que se ocupe de trabajar que ya cobró el sueldo y todavía no hizo nada. Lo único que hizo fue hablar un par de veces por los medios nada más y casualmente en contra de los trabjadores", retrucó. Por último, consultado sobre si el gobierno quiere flexibilizar las condiciones laborales, el gremialista aseveró que "sí, está a la vista", y aseveró que "ellos están en esa linea para atacar a los convenios colectivos de trabajo". "Es claramente un gobierno que se puso de un lado: en contra de la gente que trabaja", concluyó.