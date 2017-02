El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se refirió a la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández sea candidata en las elecciones legislativas de este año y aseguró que "al Gobierno y a todos los argentinos les conviene que haya Justicia". Pinedo opinó sobre las especulaciones electorales que hay en torno al rol que tendrá Fernández en los comicios y rechazó la idea de que una candidatura de la ex mandataria, debido a su situación judicial, beneficie a Cambiemos. "Al Gobierno y a todos los argentinos lo que les conviene es que haya Justicia en estos casos y en el resto; y si se demuestra que ella cometió un delito, pagará las consecuencias como corresponde. Y si no, será mejor para Cristina porque habrá aclarado las dudas que existen sobre sus bienes", dijo en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín.