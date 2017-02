05.02.2017 | El apoderado del Partido Justicialista dijo que todavía "es prematuro" para definir candidaturas. "No tengo idea de la voluntad de ella, en definitiva es la figura que tiene el PJ que convoca mayor voto en la provincia de Buenos Aires", expresó.

El apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, aseguró hoy que si bien la ex presidente Cristina Fernández es quien "convoca mayor cantidad de votos" como representante del sector en la provincia de Buenos Aires todavía "es prematuro" para definir candidaturas. "No tengo idea de la voluntad de ella, en definitiva es la figura que tiene el PJ que convoca mayor voto en la provincia de Buenos Aires", expresó Landau este mediodía en declaraciones a radio Ciudad. En ese sentido, sostuvo que "es muy prematuro hacer una tómbola para saber quién va a participar, porque en marzo se empiezan a perfilar" las candidaturas en los distintos espacios políticos para las elecciones legislativas de octubre de este año.



"No sé, espero que sí, no tengo idea de la voluntad de ella", expresó el apoderado del PJ al ser consultado sobre si la ex presidente se postulará como candidata a legisladora. Landau afirmó que "el kirchnerismo sigue vigente, de hecho hay cantidad de gente que se sigue identificando y asume con orgullo su identidad K". Respecto de la participación del ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo como candidato a legislador por el PJ, sostuvo que "él me dijo que sí, el año pasado estuve con él a comienzos de diciembre". "Me dijo que iba a participar como candidato, supongo que a diputado o senador", ratificó. Asimismo, Landau señaló que "el mecanismo de las Paso dijo que es el mecanismo adecuado, así que me da la impresión que intenciones tiene" de postularse como legislador aunque advirtió que a la hora del armado de las nóminas "hay que ver cuántos son los llamados y cuántos son los elegidos". Landau, por otra parte, sostuvo que el dirigente del Frente Renovador, el diputado nacional Sergio Massa, "participó históricamente en el peronismo, pero después desarrolló su propio proyecto personal".

"Me parece difícil que con (la diputada del GEN Margarita) Stolbizer pueda participar del peronismo", advirtió. Asimismo, consideró que la reciente foto del ex presidente Eduardo Duhalde con dirigentes del PJ bonaerense y funcionarios del macrismo provincial "da la sensación que hay una mano ayudando a la gobernadora" de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. "Hay que esperar para ver qué consistencia tiene eso, una cosa son las fotos y otra cosa son las listas", expresó.