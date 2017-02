El jefe del gremio docente SUTEBA, Roberto Baradel, reclamó hoy que el Gobierno "cambie la postura intransigente que está teniendo con respecto a imponer 18 por ciento" de aumento salarial para las paritarias docentes, a la vez que afirmó que hay una imposición del Ejecutivo "de bajar salarios y eso genera conflictividad". Antes de la reunión que los gremios mantendrán el lunes con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Baradel consideró que es "inadmisible" el 18 por ciento de aumento salarial, por lo que concluyó que "parece que hay una decisión del Gobierno de bajar salarios". "A Vidal le voy a decir que tenga en cuenta que el salario docente perdió poder adquisitivo; que no puede tener una posición insensible en cuanto a reconocer la necesidad de mejorar el salario docente; y le voy a decir que no sé por qué hubo un recorte de tres puntos porcentuales, pasó del 28 al 25, en el presupuesto educativo", adelantó el gremialista.



Al respecto, señaló que la previsión que tienen los gremios es que el lunes les "van a plantear el 18 por ciento de aumento", pero insistió en que ellos van a pedir un incremento "de entre 33, 35 por ciento, para no perder poder adquisitivo". En tanto, Baradel analizó que la discusión paritaria "está más complicada que el año pasado porque María Eugenia Vidal tuvo otra actitud, que es recibirnos en diciembre" pero "ahora desde el 9 de agosto le venimos reclamando reuniones y no nos recibe". Ante la consulta sobre si aceptaría un 18 por ciento con cláusula gatillo que permita la reapertura de la discusión salarial en caso de que se dispare la inflación, respondió que "no" porque el gobierno bonaerense "no cumplió con una cláusula de monitoreo" prevista para el año pasado. Aseguró que "si quieren imponer un techo tan bajo, no nos permite recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y la proyección de inflación para este año que, inclusive las consultoras cercanas al Gobierno, hablan de 23, 25 por ciento". "Hay una imposición del Gobierno para bajar salarios y eso genera conflictividad", advirtió Baradel al ser consultado por eventuales medias de fuerza si se extiende la falta de acuerdo paritario. En este sentido, expresó que "ojalá que haya una posición racional del Gobierno y que cambie la postura intransigente que está teniendo con respecto a imponer ese 18 por ciento", mientras que insistió en el reclamo para que no se termine con la paritaria nacional porque "si se saca va a haber conflicto porque están incumpliendo una ley". "Esto es volver a los '90 en términos educativos porque si no hay paritaria nacional, no hay un salario nacional garantizado a los docentes. La ley dice que si las provincias no están en condiciones de hacerle frente ese piso, el Gobierno nacional lo tiene que asistir obligatoriamente", enfatizó. El titular de SUTEBA también cuestionó el presidente Mauricio Macri haya dicho en un reportaje a un medio rosarino que "los docentes le han ganado a la inflación", al repasar que "el aumento del año pasado fue del 30 al 34 por ciento y la inflación fue del 41 por ciento".