Visto y oído

Poco oportuno Llegó al Senado la versión de que en el Poder Ejecutivo están dando los últimos toques a algunas importantes modificaciones de la legislación laboral que serían llevadas a la práctica vía DNU. Se mencionan regímenes de pasantías, de blanqueo laboral, de reducción de aportes previsionales y de la creación de una denominada "agencia de talento" para dar ocupación real a quienes reciben planes. También la flexibilidad para tomar y despedir personal y el pago en cuotas de la indemnización. En suma, todos los elementos para que se arme una durísima batalla política en año electoral Arribas I El director de la AFI, Gustavo Arribas, explicó en el Senado su percance con el periodista que publicó que había recibido casi 600.000 dólares del financista brasileño que pagó presuntamente coimas del Lava Jato a argentinos. Según un testigo de la exposición, el periodista le avisó de la denuncia con la que contaba y Arribas le pidió unos días para chequearla. 48 horas más tarde le mandó a decir que sólo había recibido 70.000 dólares. El periodista, según la hipótesis de Arribas, se habría enojado "porque la respuesta le arruinaba la nota" y siguió adelante con la publicación. Arribas II Pero la explicación del por ahora misterioso episodio no paró ahí. Cuando le preguntaron al jefe de la AFI si creía que detrás de la denuncia había una operación política en su contra, contestó que no. Según un testigo del descargo, Arribas atribuyó la publicación a una simple cuestión de ego del periodista. Admitió, no obstante, que la desconfianza del hombre de prensa respecto de su versión de los hechos, es decir, que sólo había recibido 70.000 dólares y no 600.000, podía ser atribuida a la tardanza en reunir los datos, ya que su contador estaba de vacaciones. Desaliento K Una diputada hiper K se quejó el jueves ante algunos periodistas por las divisiones del peronismo y el desaliento que eso le causaba de cara a las elecciones de este año. La legisladora venía de una reunión de comisión en la que los camporistas y los hiper K fueron sorprendidos por la tibieza de otros peronistas frente al macrismo. Pensaban hacer un escándalo pero la moderación de algunos "compañeros" frustró el operativo ante los medios. También se quejaba la hiper K de que la ex presidenta está recluida en Santa Cruz donde solo recibe a la Cámpora y a ex funcionarios.