El agua de la vida Por Sara Gruen

Planeta. 443 páginas La última novela de la norteamericana Sara Gruen, El agua de la vida, es un ejemplo de que puede escribirse un bestseller de calidad literaria. Gruen se hizo muy famosa con Agua para elefantes. En su nuevo trabajo, la protagonista, Maddie, es una mujer de la sociedad estadounidense que inicia uno de esos viajes que suelen repetirse en la novela comercial y que funcionan como llave para un cambio de vida. Estamos en el fin de año de 1944 en Philadelphia. Maddie, su marido Ellis y el mejor amigo de este, Hank, viven con entusiasmo la llegada del año nuevo. Hank tiene los pies planos y por eso no ha podido alistarse para combatir en la II Guerra Mundial y Ellis es daltónico, lo que lo convirtió también en no apto para la milicia. Los tres viven, aun así, como si la guerra fuese algo que está pasando en un mundo que no es el de ellos. Ni Maddie ni Ellis trabajan y viven de la fortuna familiar del padre de él, quien, tras la juerga de la noche de Fin de Año y los comentarios de los conocidos que lo machacan con el tema, decide eliminar el salario que da a Maddie. Para congraciarse con el padre y demostrar que a pesar de ser daltónico no es un cobarde, Ellis y Hank se convencen de que deben ir a Escocia a hacer lo que el padre de Ellis siempre ha querido hacer: encontrar pruebas de la existencia del monstruo del Lago Ness. Y ahí empieza la historia que lleva a Maddie a la Escocia de la II Guerra Mundial, aunque en realidad lo importante no será tanto el monstruo como cómo la búsqueda afectará a su vida. Y ahí es donde puede verse como se entreteje un buen bestseller. Gruen ha hecho sus deberes. Se ha documentado sobre la vida en un pequeño pueblo de las Tierras Altas escocesas durante el momento y acerca de cómo la II Guerra Mundial afectaba a su día a día, de si en medio del campo sufrían los bombardeos y también sobre la primera fiebre global sobre el avistamiento del supuesto monstruo del Lago Ness. Matías Lucas