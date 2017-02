"Lo social es el núcleo duro del gasto"

Todas las buenas intenciones que puede tener el Gobierno, desbrozando el terreno de la economía para que la actividad fluya sin mayores obstáculos, se topan al final con un problema mayúsculo que parece irreductible: el dinero público termina por escurrirse a través de un boquete que urge ser cerrado. Achicar el déficit fiscal es, sin lugar a dudas, la gran premisa del 2017. Semejante operación siempre es ardua. Mucho más lo será en el caso argentino, donde la economía muestra señales auspiciosas pero no levanta vuelo, se desploma el consumo y la recaudación no termina por estar ni siquiera a la altura del gasto. En este contexto, la pregunta se impone: ¿por dónde debe o puede la gestión Macri comenzar a recortar el déficit? Existe un núcleo duro del gasto representado por las partidas sociales, con las jubilaciones y pensiones a la cabeza. Ese rubro resulta intocable, mucho más en un año electoral. "El ordenamiento del gasto público será micro, caso por caso", asegura el economista Ariel Melamud, miembro de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Y pone la mira sobre los subsidios económicos, el lugar más accesible por donde pasar la podadora. -¿Cómo evalúa la ejecución del Presupuesto Nacional durante 2016? -El año pasado hubo, en relación a las estimaciones originales, una ampliación del presupuesto nacional. Hay que tener en cuenta que el presupuesto se aprobó en octubre del 2015, elaborado por el gobierno anterior, es decir por el Frente Para la Victoria. Tuvo que ejecutarlo una nueva administración, con otra línea política y económica, de un color político distinto. El 2016 merece analizarse desde ese punto de vista. Hubo un aumento del 12% en relación al proyecto original, lo que se traduce en alrededor de 175 mil millones de pesos. -¿Cuán flexible debe ser este instrumento a la hora de gestionar? ¿Es normal que haya cambios sobre la marcha para enfrentar diversos compromisos? -Es algo natural, es una cuestión que solía pasar también en los años anteriores. En el caso puntual del 2016 lo más relevante es que se trata de un año malo económicamente. Hubo una caída del producto del 1,5% el año pasado. Eso claramente afectó la recaudación pública y el fondeo de recursos para el Estado nacional. Resultó, en definitiva, un condicionamiento para la ejecución del presupuesto. Se recaudó mucho menos, por lo tanto los fondos para operar fueron menores. -¿Aquí entra a tallar el peso del gasto público? -En este contexto de tener que financiar la actividad entra la compensación por el endeudamiento externo y algo del blanqueo de capitales. Son los puntos más destacados como recursos de financiamiento. El blanqueo aportó 100.000 millones de pesos. Era algo que no estaba previsto originalmente en el presupuesto nacional. -Esos ingresos terminaron por dibujar números más saludables en materia de déficit fiscal. -Claro, porque hubo una fuerte caída de los impuestos por el tema del derrumbe de la actividad económica. Todavía no hay números oficiales sobre la inflación anual en 2016, pero podemos estimar que estuvo en torno al 38%. Como el Gobierno comenzó a publicar el nuevo IPC del Indec, el dato oficial aún no está. Entonces, a manera de ejemplo, el impuesto a las Ganancias creció 13%, contra una inflación del 38%. Es decir que en términos reales ese ingreso cayó un 25%. GASTO PUBLICO -¿Por dónde se va el dinero del gasto público? ¿Qué es lo que acentúa el déficit? -Uno de los principales rubros que demanda plata es el pago de prestaciones de la seguridad social. Más o menos representa alrededor del 40% de todo el presupuesto. Un aumento jubilatorio pega fuerte en el crecimiento del gasto. Las jubilaciones y la seguridad social crecieron 38,5% en el gasto total. En el 44% están los intereses de la deuda, rubro que creció 120%. Este crecimiento se dio a raíz de la resolución del litigio con los holdouts y la emisión de deuda para pagarles. Eso era algo que no estaba contemplado originalmente en el presupuesto nacional. -¿Por qué se produjo un salto del 58% del gasto en diciembre? -Suele suceder todos los años, porque en general la ejecución de las partidas del presupuesto se acelera debido a que hay que cerrar el año. En esta nueva administración el efecto de esto fue aún mayor porque en los primeros ejercicios el Gobierno estuvo revisando gastos, hubo un proceso de revisión y también de aprendizaje. Luego, naturalmente, se aceleró la ejecución del presupuesto. -Buena parte del gasto de diciembre tuvo como destino las arcas provinciales. ¿Juegan las elecciones en esto? -Es verdad, el año pasado las transferencias a las provincias crecieron alrededor del 170%. Los principales rubros beneficiados con el dinero del Estado nacional fueron el Fondo Nacional del Incentivo Docente, plata de la nación a las provincias para el pago a los maestros. Luego le sigue la asistencia financiera por parte del Tesoro, todo lo que son los ATN. Podría estimarse que siendo este un año electoral crecerá el gasto vinculado al dinero que se le gira a las provincias. Es una conjetura, pero lo que sí es cierto es que seguirá siendo un gasto relevante. -¿Qué otros puntos destacaría de la ejecución del presupuesto en 2016? -Destaco la baja ejecución de las obras publicas. Fue un mal año y se retrasó mucho el inicio, tanto que el rubro creció apenas 7% en términos nominales. Seguro que ese retraso tuvo que ver con la asunción de una nueva administración, el cambio de metodologías y la revisión de contratos. También creo que en buena parte la salida del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, tuvo que ver con esto, la baja ejecución de las obras pautadas. En la Argentina de los últimos años se trató de un rubro importante. Este Gobierno apostó más a la inversión privada, que todavía no se dio. Tener un mal año en la economía, que repercute en la obra púbica, y que no llegue la inversión privada generó un cóctel muy negativo. -¿Qué peso tienen los subsidios económicos en este contexto de déficit? -El Gobierno quiso avanzar con políticas de recorte sobre los subsidios a las tarifas de los servicios, hubo idas y vueltas, pero finalmente esos subsidios terminaron creciendo más que en el 2015, un 45%. Además, los salarios en el sector público crecieron un 36%. Ahora intentarán negociar una pauta salarial del 17%, acorde con la meta de inflación, pero será difícil porque la inflación no bajará tanto. El cuadro es difícil porque el consumo representa el 70% del PBI, pero la caída del salario real afectó notablemente ese consumo. El dilema es cómo hacer para que la economía crezca cuando se da una caída del salario real y por ende del consumo. Hay que pensar también que la inversión es apenas el 18% del PBI. NUCLEO DURO -¿Cuál es el núcleo duro del gasto público? -El gasto social. El presupuesto es muy rígido en eso. Hay componentes más flexibles, como los subsidios. La realidad es que la inflación es un problema y pensar en disminuir los subsidios económicos de un golpe para aumentar las tarifas es difícil, porque inevitablemente impactará sobre el proceso inflacionario. El Gobierno llevó las tasas de interés por las nubes para controlar la inflación, recortó la emisión monetaria... -¿Recortar el gasto por el lado de los subsidios económicos es el camino más sencillo? -Lo de los subsidios lo veo, pero de manera gradual, no de forma intensa. El Gobierno dijo también que controlaría el tema de las contrataciones, el gasto en personal, que es otro rubro rígido. Las prestaciones de la seguridad social, a lo que se suma la ley de reparación histórica, no se pueden tocar. Pienso que se hará una política de control caso por caso para reducir el gasto, evitando el costo político y social. -¿Qué lectura hace de la meta de déficit fiscal, del 4,2%, establecida en el presupuesto 2017? -Por lo que dice el presupuesto, las metas no plantean una reducción del déficit en términos generales. Se plantea un déficit de casi 5 puntos del PBI. El tema es que se desinflan los gastos, pero también los ingresos. Se está desinflando el crecimiento de los gastos y el de los recursos. El plan es bajar la inflación, pero veo difícil que logren bajarla tanto. Será duro negociar salarios con una meta del 17%. En el primer bimestre la inflación escaló, y lo hará algo más a raíz de la suba de las tarifas. La meta del déficit es alcanzable, pero no veo alcanzable las variaciones previstas en los gastos. Bajarlo del 44 al 22% es muy difícil. Habría que recortar en rubros muy sensibles. -¿Cuánto pesa el gasto que generan las empresas estatales? -El ordenamiento del gasto público será micro, caso por caso. En términos agregados está difícil. De los subsidios económicos, energía representa el 75%; Transporte es el 20%; y el resto de las empresas del Estado es el 5%. No es un gasto relevante.