La joven golpeada por el anestesista recibió el alta

03.02.2017 | Fernando Burlando, abogado de Belén Torres, dijo que a Gerardo Billiris "hoy lo denunciamos también por abuso" y expresó que "no es el único caso el de Belén, hay muchos otros casos más de chicas que se acercaron al estudio".

La joven Belén Torres, atacada a golpes por Gerardo Billiris, recibió hoy el alta y su abogado, Fernando Burlando, denunció por "abuso" al médico anestesista, a quien le negaron la excarcelación y permanecerá detenido en la causa por "tenencia de estupefacientes", por la que allanaron su domicilio. La joven llegó en una ambulancia a su casa en la localidad bonaerense de La Tablada, donde fue recibida por familiares y amigos que la esperaban, y sostuvo no tener "miedo que quede libre por mí, sino por mi familia". Burlando dijo en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que a Billiris "hoy lo denunciamos también por abuso" y expresó que "no es el único caso el de Belén, hay muchos otros casos más de chicas que se acercaron al estudio".



"Es el mismo modus operandi que refieren las chicas, hacía contacto amistoso con ellas, iban al domicilio, les ofrecía trabajo y automáticamente después no recuerdan nada más y despiertan en la cama del tipo este. Todas de entre 18 y 22 años", afirmó el abogado. En ese sentido, expresó que "Belén me dijo que mientras la golpeaba le decía 'te voy a matar'" y manifestó que "si este hombre está enfermo, que se lo trate y si debe ser condenado, que se lo condene". Burlando sostuvo que el martes Torres prestará declaración ante el juez federal Sebastián Ramos, quien tiene a su cargo la causa por "tenencia de estupefacientes" contra Billiris. El magistrado negó hoy la excarcelación del anestesista, dispuso el allanamiento de su departamento, en Barrio Norte porteño, y citó a declarar a testigos, entre ellos vecinos y el portero del edificio. Fuentes judiciales informaron que Ramos resolvió mantener detenido al anestesista, que se encuentra en la cárcel de Ezeiza, porque "podría entorpecer la investigación" y en base al rechazo que había formulado la fiscal Paloma Ochoa. El juez ordenó realizar un informe médico a la víctima antes de citarla a declarar y fuentes judiciales manifestaron que su testimonio es fundamental para el magistrado antes de definir si libera a Billiris. El médico anestesista, en tanto, sí obtuvo la excarcelación en la causa por "lesiones" contra Torres. El hermano de Billiris dijo en declaraciones a Canal 13 que "Gerardo es un peligro para la humanidad, nosotros no lo queremos afuera" y advirtió que "si a mi hermano no lo mete preso la policía, lo hago yo". "Nos hemos dado cuenta que se ha vuelto muy violento", sostuvo Marcelo Billiris, explicó que su hermano consume cocaína hace 15 años, hace dos empezó a consumir crack y en abril tuvo una rehabilitación pero "salía cuando quería". La madre de la joven, en tanto, dijo en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que su "preocupación es qué va a pasar en ella cuando busque trabajo de nuevo. ¿Qué va a pensar, que está ante otro Gerardo?". "Todos los golpes fueron dirigidos", afirmó la mujer, y sostuvo que "él es doblemente culpable, porque conoce el manejo de drogas, del cuerpo". La joven fue atacada el martes por el anestesista en el departamento del médico, donde ambos afirmaron haber consumido drogas. Torres dijo ayer que el hombre la atacó a golpes y buscaba matarla, mientras que Billiris, quien manifestó ser adicto a las drogas, expresó en su declaración ante el juez sentirse "avergonzado y arrepentido". La joven, que advirtió que si no hubiera pedido auxilio "estaría muerta", sostuvo que lo conoció en una red social de encuentros y que el hombre le ofreció trabajo, mientras que el anestesista dijo: "No fui yo. Fue una intoxicación por drogas".