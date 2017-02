Casanello rechazó el pedido de Stiuso para salir de la causa por el supuesto armado de causas en su contra

El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy el pedido del espía Antonio "Jaime" Stiuso de apartarlo en la causa que investiga a la ex presidenta Cristina Fernández por supuesto "abuso de poder", a raíz de una conversación con el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli por el supuesto "armado" de causas penales al agente de inteligencia. Casanello sostuvo que "los motivos expuestos para fundamentar un supuesto temor de parcialidad en la presente investigación resultan ser opiniones personales que carecen de elementos objetivos para tenerlas acreditadas en la realidad". Será la Cámara Federal la que deba resolver si hace lugar o no al apartamiento solicitado por el espía.



"Nada hay ni en mi comportamiento anterior o posterior, ya sea como juez o en mi vida privada, que implique una pérdida de imparcialidad o que razonablemente genere ese temor en Antonio Horacio Stiuso", agregó Casanello.