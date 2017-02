Los gobernadores discreparon sobre el modo de afrontar la paritaria

03.02.2017 | El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, protestó porque "hay una discontinuidad" en las partidas que el gobierno nacional gira a las provincias y recomendó a la dirigencia sindical "no presionar excesivamente" en las negociaciones.

Los gobernadores discreparon hoy sobre el modo de afrontar las paritarias docentes y de estatales de sus distritos, después de la reunión mantenida para acordar una estrategia común, mientras la Casa Rosada sostuvo que está dispuesta a "atender" las necesidades de las provincias pero sin admitir "gastos extraordinarios". Luego del cónclave mantenido este jueves en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el centro porteño, los mandatarios provinciales manifestaron distintas posiciones respecto a la posibilidad de establecer un techo para las paritarias y la necesidad de que la discusión esté enmarcada en una ley nacional. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el Gobierno está dispuesto a "atender las necesidades de los gobernadores" respecto del cumplimiento de la paritaria docente, pero aclaró que "ese no es un gasto extraordinario", por lo que debería "estar incluido en el presupuesto" de cada provincia.



El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, protestó porque "hay una discontinuidad" en las partidas que el gobierno nacional gira a las provincias y recomendó a la dirigencia sindical "no presionar excesivamente" en las negociaciones. Asimismo, evaluó que es "correcto" plantear una estimación en torno al 18 por ciento con una cláusula que habilite una reapertura de la discusión salarial en el segundo semestre, "según la inflación y la recaudación". "Hay una luz amarilla en la discontinuidad de algunos fondos que la Nación gira a las provincias para sostener los niveles de salario docente", dijo, al mencionar los envíos del incentivo docente y el fondo compensador. "Si combinamos la reducción de fondos más la descentralización en la negociación, nos están mandando a la parrilla", graficó. En tanto, el mandatario de Corrientes, Ricardo Colombi, confirmó que la paritaria docente "va a depender de la posibilidad que tenga cada provincia", por lo que dijo que no se fijará "ningún piso y techo" en el porcentaje para negociar el incremento. Por su parte, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien no participó del encuentro, cuestionó que el Gobierno no fije a nivel nacional la pauta salarial docente, al advertir que de esa manera "traslada el conflicto a las provincias en un año electoral". El mandatario puntano consideró que "hay que llamar a la paritaria nacional docente porque, primero, una ley es mucho más que la pauta salarial, ya que además se coordinan acciones para el año educativo", indicó. Otro de los gobernadores que no asistió a la reunión, el chubutense Mario Das Neves, justificó su ausencia al advertir que el encuentro fue "muy manoseado", en tanto rechazó que su administración "ponga techo" a la discusión salarial. "De todas maneras, no somos quiénes para ponerle un techo a las paritarias", aclaró.

Desde el Gobierno, Dujovne señaló que los aumentos a los docentes que surjan de las negociaciones paritarias no son "un gasto extra que no esté contemplado" por las provincias, aunque se mostró partidario al "diálogo" con los mandatarios. El funcionario apuntó que "este es un gasto que está incluido en el presupuesto provincial y todos los años las provincias enfrentan una paritaria, no es que por esta paritaria las provincias tienen un gasto extra que no estuviera contemplado". "Nosotros tenemos un diálogo muy cercano con cada una de las provincias y estamos siempre ayudando y dispuestos a atender las necesidades específicas de cada uno de los gobernadores", expresó el titular del Palacio de Hacienda.