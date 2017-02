Llaman a indagatoria a Cristina Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero

La ex presidente Cristina Fernández fue llamada a indagatoria para el próximo 7 de marzo y un día antes tendrán que declarar sus hijos Maximo y Florencia, en el marco de la causa “Los Sauces” que investiga los delitos de lavado de dinero y cohecho. El juez federal Claudio Bonadio también citó a indagatoria a los empresarios Lázaro Báez, de Austral Construcción; Cristóbal López y Fabián De Souza (del grupo Indalo) y al contador Osvaldo Sanfelice de la empresa Negocios Inmobiliarios, y a otro grupo de imputados. La causa se abrió en abril pasado, para investigar una maniobra similar a la investigada en la causa Hotesur, esta vez con la firma Los Sauces y por operaciones de compra-venta de diversas propiedades luego alquiladas a firmas relacionadas con los cuestionados empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.



La ex presidenta fue procesada en diciembre pasado como jefe de una asociación ilícita en la concesión de obra pública a Lázaro Báez y aún no se resolvió su indagatoria en un desprendimiento de ese expediente, por el caso Hotesur. El juez Bonadio dispuso el llamado a indagatoria apenas comenzado el año judicial 2017, luego de que en diciembre recibiera un informe del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación que confirmó que las sociedades de Cristóbal López y Lázaro Báez depositaban sumas millonarias en la empresa de la familia Kirchner, y corroboró la existencia de depósitos o aportes que no tendrían justificación de origen.