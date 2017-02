Duras críticas a la expresión de Zaffaroni sobre Nisman

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado; el fiscal general de Cámara, Germán Moldes; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y miembros de la comunidad judía criticaron con dureza hoy la frase "si está vivo yo creo que lo ahorco" que pronunció el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, a la hora de explicar las dificultades que tuvo para leer la denuncia del fiscal Alberto Nisman. El ex juez había dicho el miércoles que la denuncia que presentó Nisman hace dos años por "encubrimiento" contra la ex presidenta Cristina Fernández, el ex canciller Héctor Timerman, otros miembros de su gobierno y algunas personas que colaboraron para avanzar en un entendimiento con Irán "no tiene ni pies ni cabeza". "Son 300 fojas que si Nisman está vivo yo creo que lo ahorco porque me hizo leerlas varias veces. Lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito, un desastre", dijo el ex magistrado.



Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, calificó los dichos de Zaffaroni como "una expresión totalmente inapropiada" que "encubre una velada amenaza y una falta de respeto a la memoria" del padre de sus hijas. "Este comentario lo descalifica, se autodescalifica el doctor Zaffaroni. Me avergüenza que un ex ministro de la Corte se pronuncie de ese modo, un hombre de derecho que tenía un prestigio académico", expresó la magistrada quien, tras haber sido recibida por el papa Francisco, se encuentra con sus hijas de visita en Israel para un homenaje que se le realizó al ex fiscal de la causa AMIA. En este contexto, Arroyo Salgado sostuvo que Zaffaroni "ha descendido a la par de Aníbal Fernández, Diana Conti, Carlos Kunkel, Diego Bossio y Sergio Berni, todas esas personas que sistemática y reiteradamente se han pronunciado con calificaciones de este estilo". Por su parte, el fiscal general ante la Cámara Federal Porteña, Germán Moldes, señaló que esas declaraciones "delatan una desesperación, un estado de pavor por parte de los acusados" que buscan deslegitimar la denuncia que hizo antes de su muerte el fiscal Nisman. Moldes aseguró que los dichos de Zaffaroni le resultan "muy tristes y la parte que 'si está vivo lo ahorco', si es un chiste, es un chiste bastante malo". También planteó que "el error que comete Zaffaroni es que no hubo reapertura de la causa, ya que nunca estuvo abierta, sino que se abrió (recién) ayer por el empecinamiento y por las ilegalidades que han hecho tabla rasa con la Justicia". En tanto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, calificó como "una vergüenza" las declaraciones del ex juez de la Corte y remarcó que es "realmente lamentable" que Zaffaroni, como representante de la Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haya realizado esa declaración. Según el mandatario provincial, Zaffaroni "desacredita a la Corte internacional, es realmente lamentable".

Por último, el diputado del PRO y ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, dijo que las declaraciones de Zaffaroni son "inadmisibles" e invitó a la oposición a "utilizar términos más democráticos y republicanos". En la noche del miércoles, la Agencia Judía de Noticias (AJN) señaló que las expresiones del jurista resultaban "desafortunadas".