Una mujer fue asesinada por su ex pareja quien también hirió a la ex cuñada y se suicidó en Salta

Una mujer fue asesinada a cuchilladas en la ciudad salteña de Orán por su ex pareja, un hombre que había sido denunciado por la víctima mortal por violencia de género y en el mismo ataque hirió a su ex cuñada y se suicidó. El hecho, reportado hoy, fue perpetrado anoche en una vivienda ubicada en la calle Fassio al 900 del Barrio 25 de Mayo de Orán, donde vivía la víctima mortal y la hija de la pareja, de 3 años. Fuentes policiales identificaron a la mujer como Benita Sánchez, de 26 años, y al agresor como Lucas Leonardo Sánchez, de 30.



Las mismas fuentes expresaron que el hombre llegó a las 22.30 a la vivienda con la hija, quien se refugió en la casa de un vecino cuando vio que sus padres discutían. En ese momento, el hombre apuñaló a su ex pareja, hirió a la hermana de la mujer, que estaba en la casa e intentó ayudarla, y se suicidó. En el hecho intervino la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa. Fuentes de la investigación informaron que en 2015 la mujer había denunciado a su ex pareja por violencia de género. Los cuerpos de las dos víctimas mortales permanecían en la morgue del Hospital San Vicente de Paul, donde se realizarán las autopsias. La hermana de la mujer, en tanto, fue asistida en el mismo centro de salud a raíz de las heridas que recibió. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, creado por la Corte Suprema de Justicia, informó que 235 mujeres fueron víctimas de femicidios en 2015, un promedio de un asesinato cada 37 horas, y sostuvo que el 70% de los agresores era cercano y sólo el 3% fue condenado. El Registro Nacional de Femicidios de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) reportó el 25 de noviembre que 271 femicidios fueron perpetrados en el país en 11 meses y sostuvo que octubre, cuando se cometió un asesinato cada 20 horas, fue el mes con mayor número de muertes por violencia de género. El informe fue difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y sostuvo que entre el 1ro. de enero y el 20 de noviembre se registró un femicidio cada 30 horas en el país. El registro manifestó que el 42% de las víctimas de femicidios tenía hijos y destacó que como consecuencia de los asesinatos de mujeres 249 niños quedaron huérfanos. El informe sostuvo que el 75% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo de las víctimas mortales, el 12% por personas que conocían, el 3% por extraños y en un 10% de los casos no se tuvieron datos.