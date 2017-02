Murió Lautaro, el adolescente que recibió un trasplante de corazón

El adolescente que estaba primero en la lista del Incucai y recibió un trasplante de corazón el fin de semana murió hoy en el Hospital Italiano, informó su familia, y expresó que "el órgano llegó muy tarde y no pudo soportarlo". "Gracias hijo por haberme enseñado tanto. Me hubiera gustado tenerte más tiempo para disfrutarte un poco más. Te amo campeón. Sos un luchador de la vida", escribió Jimena Caggiano, madre del adolescente de 15 años llamado Lautaro, en las redes sociales. Más tarde, dijo que el joven murió esta mañana porque "su corazón llegó demasiado tarde" y sostuvo que "el mensaje" que deja el fallecimiento del adolescente "es que por favor donen: hay chicos que están esperando un corazón".



El adolescente fue operado el fin de semana, al día siguiente de su cumpleaños, mientras estaba primero en la lista de espera del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en una pelea por su vida que la familia había definido como una lucha "minuto a minuto". El mismo domingo, luego que apareció el corazón y el joven pudo ser trasplantado, la madre expresó: "Salió bien, pero tenemos que esperar, como todo postoperatorio, que esté todo bien y que no haya sangrado". Tras dar a conocer la noticia, su familia, oriunda de la ciudad bonaerense de Ituzaingó, agradeció a través de las redes sociales "a todos por el amor inmenso e incondicional que recibimos durante estos días" y valoraron que "esta es una batalla que no sólo ganó Lauti, sino todos nosotros". Esta mañana también fue su madre quien comunicó la noticia de la muerte del adolescente, la que adjudicó a que "el órgano llegó muy tarde y no pudo soportarlo". "Quiero que por favor tomen conciencia de la donación porque Lautaro podría estar vivo hoy", manifestó Caggiano, entre lágrimas, en declaraciones al canal de noticias C5N. La salud del adolescente se complicó el 12 de enero, cuando fue operado de urgencia en el Hospital Italiano porque padecía un coágulo de sangre en la válvula mitral y eso lo llevó a una insuficiencia respiratoria. Según informaron sus padres, el adolescente nació con una cardiopatía, por lo que a los cuatro meses tuvieron que colocarle un marcapasos, que tuvieron que cambiarle cuando tenía tres años. La salud del joven concitó una gran solidaridad, a partir de la campaña que iniciaron sus padres para conseguir el corazón, que incluyó una concentración en la Catedral de Buenos Aires, cadenas de oración y una publicación en la página Change.org que consiguió más de 2.000 firmas.