Aerolíneas logró en enero su récord histórico en lo que refiere a la cantidad de pasajeros transportados

Aerolíneas Argentinas logró en el mes de enero su récord histórico en lo que refiere a la cantidad de pasajeros transportados al alcanzar la cifra de 1.150.000 viajeros, con un coeficiente de ocupación superior al 83 por ciento y un 86 por ciento de puntualidad con un récord también en lo que hace a la cantidad de pasajes vendidos, un 12,8 por ciento más que en el mismo mes del 2016. El anuncio fue realizado hoy en rueda de prensa por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua, quienes además ratificaron que Aerolíneas mantendrá su plan de acción tendiente a lograr que este año los subsidios del Estado sean de tan solo 166 millones de dólares, la mitad que en el 2016 y que para el año 2019 se haya logrado la sustentabilidad absoluta de la compañía. Dietrich y Dell `Acqua, quienes estuvieron acompañados por el Director Comercial de Aerolíneas, Diego García y la Directora de Relaciones Institucionales de la empresa, Felicitas Castrillón, indicaron también que este año se incrementarán las rutas y la oferta de asientos, tanto en lo que hace al cabotaje, como a los servicios regionales e internacionales. "Este mes hemos batido el récord histórico de Aerolíneas al haber transportado 1.150.000 pasajeros –explicó Dell`Acqua- y esto implica un crecimiento del 7,1 respecto al mismo mes del año pasado y un crecimiento del 25,7 por ciento en relación al 2015". Agregó que "estos números constituyen un enorme aliciente para esta gestión, aunque tengo que reconocer que el esfuerzo ha sido de todo el plano gerencial de la empresa que está desde la gestión anterior y conforman un plantel de excelencia con el cual podemos planificar un futuro promisorio para la empresa". Detalló por otra parte que el nivel de ocupación en el mes de enero fue del 83 por ciento, "una cifra contundente si tenemos en cuenta que no sólo estamos volando a los destinos estacionales sino al resto del país que no se encuentra en temporada. Y sobre esa línea hay que destacar también que logramos un nivel de puntualidad del 86 por ciento, algo sumamente importante si tenemos en cuenta las condiciones climáticas de las dos primeras semanas del mes". Se refirió además a que el nivel de cumplimiento de los servicios fue del 98,9 por ciento, "lo que significa que prácticamente no hemos tenido cancelaciones, que han sido muy pocas en todo el mes, pero a esto se agrega que enero fue récord histórico también en venta de pasajes y que el 41,1 por ciento de esa venta se realizó directamente por los medios de la compañía, es decir la página web o el call center". Desestimó Dell`Acqua que se vayan a dejar de volar rutas internacionales y en ese sentido Diego García apuntó que "por el contrario iremos aumentando frecuencias tanto a nivel regional como internacional. Lo que si vamos a hacer es ser muy cuidadosos con los recursos de la compañía y vamos a potenciar aquellos destinos que son más rentables". Al respecto explicaron que por ejemplo en cuanto a cabotaje "para la temporada estival se aumentó la oferta a Mar del Plata un 178%, operando 25 frecuencias semanales a Buenos Aires y sumando vuelos directos a Mendoza y a Rosario 3 veces por semana, a Tucumán 5 y a Córdoba con frecuencia diaria".

Indicó García que desde el mes de abril "se instalará el Hub Córdoba, con un rediseño de la programación de vuelos que permitirá una mayor conectividad entre el norte y el sur del país sin pasar por Buenos Aires. Esto nos permitirá reorganizar vuelos para reducir tiempos de conexión y ofrecer así una mejor experiencia de viaje". "Buscamos con esto –apuntó Dell`Acqua- aumentar el tráfico norte-sur de pasajeros y hacer más eficiente nuestra red" y añadió que "los destinos norte del Hub Córdoba serán Mendoza-Jujuy-Tucumán-Salta-Iguazú y Resistencia; en tanto los del sur abarcarán Mendoza-Bariloche-Ushuaia-Calafate-Trelew y se le suman Neuquén y Comodoro Rivadavia como nuevas rutas desde Córdoba". García recalcó que con este nuevo sistema "se implementará a partir del mes de abril el cuarto corredor que unirá las ciudades de Mar del Plata y Ushuaia, con escalas en Bahía Blanca, Trelew, y Comodoro Rivadavia. Seguiremos consolidando los corredores Norte, Sur y Petrolero. El Norte mantendrá la ruta Mendoza-Salta-Iguazú con 3 frecuencias semanales; el Sur seguirá con un vuelo diario entre El Calafate y Ushuaia y el Petrolero ya no se iniciará en Córdoba y se mantendrá el recorrido entre Mendoza -Neuquén y Comodoro Rivadavia". "Mantendremos el Focus City Rosario que pasará a tener vuelos directos al interior del país con lo cual se independizarán los vuelos triangulares combinados con Córdoba a El Calafate y Bariloche ofreciendo estos destinos en forma directa. Rosario tendrá así 3 vuelos semanales directos a Bariloche y desde septiembre también a El Calafate", destacó. "Pero además –dijo- conectará con Mendoza y Salta con 4 vuelos semanales, a través del Corredor Norte y se mantiene el vuelo diario Ezeiza- Rosario-Córdoba conectando con la oferta internacional de Aerolíneas en Ezeiza". En cuanto a los vuelos regionales, Dell `Acqua apunó que habrá un nuevo vuelo Aeroparque-Santiago de Chile con pernocte en la ciudad trasandina y regreso en la mañana con lo cual mejoramos la oferta corporativa. Tendremos nuevos horarios en los vuelos a Río de Janeiro y se mejorará la oferta a Uruguay, especialmente para pasajeros corporativos con 4 vuelos diarios a Montevideo y 2 frecuencias los fines de semana. Finalmente anunció que crecerá la oferta a Europa un 20%, sumando una frecuencia a Barcelona, mientras que en mayo se incrementan 4 a 5 por semana las frecuencias a Roma, que serán 6 en junio y diarias a partir de julio con los nuevos Airbus 330, ofreciendo un mejor producto que otorga más confort y comodidad a los pasajeros.