El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aclaró hoy que los "más afectados" por el incremento de tarifas dispuesto por el Gobierno son los usuarios de "Capital y Gran Buenos Aires" que durante los "últimos 10 años pagaron consumos eléctricos por debajo del resto del país". Asimismo, admitió que "todavía la calidad del servicio no es buena", pero destacó que "el camino emprendido lo que pretende es ir, progresivamente, recuperando esa calidad que supimos tener". "Los que más afectados están por esta recomposición del costo de transportar, distribuir y generar electricidad son los de Capital y Gran Buenos Aires, porque durante los últimos 10 años estuvimos pagando consumos eléctricos por debajo del resto del país", sostuvo Aranguren.



Por otro lado, destacó que durante diciembre de 2016 hubo menos cortes de energía respecto del mismo período del año anterior, y consignó que "restableciendo los marcos regulatorios, cumpliendo con la ley y respetando los contratos de concesión, tenemos previsto que, de acá al 2019, vamos a recuperar la calidad de servicio que teníamos en 2003". Tras el anuncio de ayer de que las tarifas eléctricas para los usuarios de Edenor y Edesur aumentarán entre febrero y marzo entre 61 y 149 por ciento de acuerdo al consumo, Aranguren señaló que "el 83 por ciento de las familias de Capital Federal y Gan Buenos Aires va a tener un incremento de la factura que, como máximo, va a ser de 183 pesos por mes". Aclaró que "con el resto del país hay una diferencia que viene de arrastre, de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años", tras lo cual añadió que "por eso, una de las primeras medidas de gobierno que tomamos fue decretar la Emergencia Eléctrica". Sobre los cortes de energía, indicó que "las causas tienen que ver con las inversiones que no se han hecho, el estado de mantenimiento de la red e inclemencias climáticas". "Ya hemos tenido algún tipo de señal", dijo, al apuntar: "Hemos evaluado la calidad del servicio en Capital y Gran Buenos Aires para diciembre de 2016 comparado con 2015, y las primeras señales son halagüeñas". Al respecto, explicó que "la cantidad de cortes en Capital Federal y Gran Buenos Aires en diciembre cayó un 53 por ciento respecto de diciembre de 2015, y la duración de los mismos cayó en un 45 por ciento". Por último, anticipó que el Gobierno tiene previsto para noviembre un "incremento del 19 por ciento en el valor agregado de distribución: 42 es en febrero y 19 en noviembre". "El resto va a depender mucho de cuál es el costo de generación", dijo y agregó: "Nuestro objetivo no es simplemente eliminar los subsidios para ir reduciendo el déficit fiscal, sino lograr una generación más eficiente para ir reduciendo el costo".