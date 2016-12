22.12.2016 | "Me sorprendió, me enteré por los medios, no había estado en la reunión de coordinación (del Gabinete) de la mañana. Lo primero que hice fue mandarle un mensaje preguntándole si estaba bien y si había ocurrido algo grave. Me dijo que no, que después quería charlar conmigo. Me dijo que estaba tranquila y que esto se había resuelto casi de común acuerdo", expresó la vicepresidenta.