El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó hoy que la salida de Isela Costantini de la conducción de Aerolíneas Argentinas "fue de común acuerdo" y remarcó que el plan del último año de la compañía lo armaron "juntos". Al año de Costantini en la empresa "lo evalúo como un año muy exitoso. Armamos un equipo para cumplir un plan y se cumplió", enfatizó el ministro, que dejó de lado las versiones de disputas con la ex directiva en torno a un ajuste más o menos gradualista en la línea de bandera. "La realidad es que fue de común acuerdo esto con Isela, fue un muy buen año", sostuvo Dietrich a radio Mitre, un día después del anuncio por el cual la directiva dejará la aerolínea para ser reemplazada por el ex Techint Mario Dell'Acqua.



Se formó "un equipo nuevo, de gente profesional, que no venía de la política, sin ninguna afiliación partidaria, que agarraron una empresa que estaba en una muy mala situación", resaltó. Aerolíneas "el año pasado perdió 550 millones de dólares, pero en promedio, en los últimos años, perdió 670 millones de dólares", sostuvo el funcionario. "Una compañía aérea es muy desafiante, una compañía estatal mucho más. Todo esto es un desafío emocional muy importante, el que vivimos todos, pero mucho más los que no vinieron de la política", añadió. Según Dietrich, "el equipo cumplió los lineamientos de presidente (Mauricio) Macri. Armamos un equipo para que venga a cumplir un plan, que era que no se privatizaba, que tenía que crecer, dar un mejor servicio y ser autosustentable económicamente. Hemos cumplido esos desafíos, y lo que viene es más desafiante". "El plan que se llevó adelante (este año) lo armamos juntos. Es cierto que el Gobierno tiene una restricción presupuestaria grande y tenemos que cumplir un presupuesto. Cerrar el presupuesto de Aerolíneas no fue fácil, pero como no fue fácil el de ninguna de las otras empresas" estatales, planteó Dietrich. En esa línea, dijo que en la cartera a su cargo recortó "10 mil millones de pesos de presupuesto. A Aerolíneas le tocó una parte de esto, pero una parte menor en relación a todas las otras áreas. Eso genera alguna discusión, pero cumplimos el objetivo".