Balean a un quintero durante un asalto y picanean al hermano

Un quintero fue baleado en el abdomen al ser asaltado en las últimas horas en su casa de la localidad bonaerense de Etcheverry, partido de La Plata, donde uno de sus hermanos fue torturado con una picana casera. El hecho fue cometido el martes, alrededor de las 22, cuando tres ladrones armados irrumpieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 37 y 226, en la que viven tres familias. Fuentes policiales informaron que Tomás Aramayo, de 30 años y nacionalidad boliviana, intentó defender a su familia, fue baleado en el abdomen y al caer al piso fue pateado.



En tanto, uno de sus hermanos, Reinaldo Aramayo, de 34 años, recibió varias descargas eléctricas con una picana mientras le advertían: "¿Vas a aflojar o no?". Los otros diez integrantes de la tres familias, entre ellos cinco niños, fueron maniatados y amenazados de muerte. Según la policía, los ladrones sabían que las víctimas tenían dinero producto de la venta de verduras realizada recientemente. Finalmente, los delincuentes escaparon en la camioneta de las víctimas llevándose una importante suma de dinero y objetos de valor. "Esto ya no da para más, no se puede trabajar. Esto fue un desastre. Nos vamos a ir del país", advirtió el quintero picaneado. Su hermano, esta mañana, permanecía internado en estado reservado en un hospital de la zona.